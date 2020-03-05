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05 марта 2020, четверг, 11:15 1262
Силовые структуры 2020-03-05T11:15:37+02:00
Українські Новини
Весной в армию призовут 16,5 тыс. человек: подробности

Весной в армию призовут 16,5 тыс. человек: подробности

Надежда Комендантова
Кабмин, Армия, ВСУ, Призыв в армию, срочная служба, Призывники
Призывники.
Призывники.

Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16 460 человек.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства, передают Українські Новини.

Так, общая численность призывников составит 16 460 человек, из которых в Вооруженные силы направят 9 000 человек, в Национальную гвардию - 5 460 человека, в Государственную пограничную службу - 1 300 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

В частности, в Киеве планируется призвать срочную военную службу 600 человек.

Максимальное количество призывников (1 520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (290) - в Луганской.

Расходы на призывную кампанию составят 70,7 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020.

Также Минобороны разрабатывает электронный военный билет, а еще в Украине предлагают возобновить призыв на срочную службу с 18 лет.

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