подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 марта 2020, среда, 12:47 1360
Политика 2020-03-04T12:52:55+02:00
Українські Новини
Из-за тумана под Киевом столкнулись больше 10 автомобилей

Из-за тумана под Киевом столкнулись больше 10 автомобилей

Кира Молчанова
ДТП, Туман, пострадавшие в ДТП, опасность ДТП, ДТП в Киевской области
ДТП на трассе. Фото: Dtp.kiev.ua
ДТП на трассе. Фото: Dtp.kiev.ua

На Одесской трассе под Киевом из-за плохой видимости больше 10 автомобилей попали в дорожно-транспортные происшествия.

Об этом сообщает в Facebook Dtp.kiev.ua

В сообщении говорится, что пострадавшие авто двигались в направлении Киева, а авария произошла на участке протяженностью 100 метров. В результате более 10 автомобилей столкнулись.

Также сообщается о пострадавших, но их число не уточняют.

В комментариях в социальной сети другие водители рассказывают об опасных ситуациях на этой же трассе, которые случились сегодня утром.

Некоторые машины сильно пострадали в аварии. Фото: Dtp.kiev.uaНекоторые машины сильно пострадали в аварии. Фото: Dtp.kiev.ua

Плохая видимость на дорогах сохраняется. Фото: Dtp.kiev.uaПлохая видимость на дорогах сохраняется. Фото: Dtp.kiev.ua

Сообщается о более 10 пострадавших авто. Фото: Dtp.kiev.uaСообщается о более 10 пострадавших авто. Фото: Dtp.kiev.ua

Сколько человек пострадало - не сообщается. Фото: Dtp.kiev.uaСколько человек пострадало - не сообщается. Фото: Dtp.kiev.ua

Как сообщали Українські Новини, сегодня столицу накрыл густой туман. ГосЧС Киевской области предупреждали о плохой видимости и просили водителей не превышать скорость и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями. В Киевской области был объявлен І уровень опасности: видимость на дорогах не превышала 200-500 метров.

27 февраля вечером, в Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло ДТП, в котором погибли 2 человека. В ДТП на Окружной столкнулись автомобили Audi и Skoda - врезультате столкновения водитель Skoda погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона.

Больше новостей о: ДТП Туман пострадавшие в ДТП опасность ДТП ДТП в Киевской области

В Харьковской области столкнулся грузовик с прицеп...
Туман, гололедица и сильный ветер: что ждать от по...
В Николаеве фура столкнулась с маршруткой, 10 чело...
​Интернет рассмешило видео с регистратора о техник...
"Слуга народа" определится с отставкой Рябошапки после его отчета перед Радой
В Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек
Новости
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Из России запретили вывозить защитные маски, респираторы и противовирусные 13:23
На Донбассе тяжело ранен военный 13:16
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Станцию метро "Дворец спорта" закрывали из-за сообщения о минировании 13:12
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
больше новостей
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok