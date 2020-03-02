Убийство Старицкого: полиция не провела следственный эксперимент из-за отсутствия Кожары дома

Полиция не провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в Чайках Киевской области из-за отсутствия экс-министра и его супруги дома.

Об этом говорится в сообщении юридической компании "Миллер", передают Українськi Новини.

Отмечается, что эксперимент был запланирован на 13:00 2 марта в доме Кожары, где было найдено тело Старицкого.

О необходимости проведения указанного следственного действия собственник помещения был уведомлен заблаговременно в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При этом супругов Кожар не было в доме.

На месте происшествия присутствовали представители потерпевших, следователи следственного отделения Киево-Святошинского отдела полиции, руководство следственного управления, криминалисты следственного управления, эксперты-баллисты, судебно-медицинский эксперт, судебно-медицинский эксперт-криминалист.

По словам следователей, адвокаты Кожара были также предупреждены о следственном действии.

В частности, адвокат в телефонном разговоре сообщил, что будет через час и вместе с доверенным лицом даст возможность провести следственное действие в доме Кожары.

Ожидания владельцев помещения затянулось на 2 часа, после чего прибыло двое лиц, которые представились адвокатами Кожары, и сообщили, что экс-министр утром был госпитализирован из-гипертонического криза.

По их словам, жена Кожары также находится вместе с ним в больнице в Феофании.

При этом экс-министр просил без его участия следственный эксперимент не проводить.

Протоколом проведения следственного действия был зафиксирован факт отказа в проведении следственного эксперимента.

Как сообщали Українськi Новини, полиция проверяет возможную причастность Кожары к убийству Старицкого.

Ранее полиция переквалифицировала с самоубийства на умышленное убийство дело по факту смерти Старицкого.