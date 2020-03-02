Убийство Старицкого: полиция не провела следственный эксперимент из-за отсутствия Кожары дома

Полиция не провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в Чайках Киевской области из-за отсутствия экс-министра и его супруги дома. Об этом говорится в сообщении юридической компании "Миллер", передают Українськi Новини. Отмечается, что эксперимент был запланирован на 13:00 2 марта в доме Кожары, где было найдено тело Старицкого. О необходимости проведения указанного следственного действия собственник помещения был уведомлен заблаговременно в соответствии с требованиями действующего законодательства. При этом супругов Кожар не было в доме. На месте происшествия присутствовали представители потерпевших, следователи следственного отделения Киево-Святошинского отдела полиции, руководство следственного управления, криминалисты следственного управления, эксперты-баллисты, судебно-медицинский эксперт, судебно-медицинский эксперт-криминалист. По словам следователей, адвокаты Кожара были также предупреждены о следственном действии. В частности, адвокат в телефонном разговоре сообщил, что будет через час и вместе с доверенным лицом даст возможность провести следственное действие в доме Кожары. Ожидания владельцев помещения затянулось на 2 часа, после чего прибыло двое лиц, которые представились адвокатами Кожары, и сообщили, что экс-министр утром был госпитализирован из-гипертонического криза. По их словам, жена Кожары также находится вместе с ним в больнице в Феофании. При этом экс-министр просил без его участия следственный эксперимент не проводить. Протоколом проведения следственного действия был зафиксирован факт отказа в проведении следственного эксперимента. Как сообщали Українськi Новини, полиция проверяет возможную причастность Кожары к убийству Старицкого. Ранее полиция переквалифицировала с самоубийства на умышленное убийство дело по факту смерти Старицкого.