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03 марта 2020, вторник, 05:35 146
Общество 2020-03-03T07:45:02+02:00
Українські Новини
В 2020 резко вырастут цены на контрактную форму обучения. Какие специальности подорожают

В 2020 резко вырастут цены на контрактную форму обучения. Какие специальности подорожают

Таня Войтюк
Образование, Университет, Университеты, Вузы, Стоимость обучения
Стоимость образования вырастет
Стоимость образования вырастет

В Украине вузы получат финансирование по результатам деятельност, а Министерство образования и науки будет устанавливать минимальную цену на контракт на определенные специальности с лета 2020 года.

Об этом завил заместитель министра образования и науки Егор Стадный в интервью изданию "Украинская правда. Жизнь", передают Українськi Новини.

"Есть много эффектов этого нововведения. Мы останавливаем пагубный демпинг, когда университеты на каждой вступительной кампании пытаются подсмотреть у конкурента и спустить цену ниже. Они давно ставят цену, которая значительно меньше себестоимости подготовки", - сказал он.

По его словам, университеты понимают, что у них есть подушка в виде госфинансирования, поэтому и есть явление дотации обучения контрактников за счет бюджетных денег.

Стадный считает, что введение индикативной себестоимости позволит это сделать.

"Университеты, которые сейчас ставят цену на контракт 12-13 тысяч на популярные специальности - я понимаю, что некоторые из них не чисты на руку и "подбирают" на сессиях. То есть зарплату официальную преподавателю высокую дать не можем, потому контракты низкие, а на сессиях - вольница, собирайте урожай", - сказал Стадный.

Повышение коснется самых популярных специальностей: экономика, менеджмент, психология, международные отношения, медицина, право, социология, филология и прочие.

Как сообщали Українськi Новини, в марте пройдут две сессии пробного ВНО - 21 и 28 марта.

Тем временем студенты останутся без надбавки в 2020 году.

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