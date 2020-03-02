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  • В МИД заявляют, что коронавирус не помещает коммуникации с Ираном по расследованию крушения самолета МАУ
02 марта 2020, понедельник, 15:55 45
Политика 2020-03-02T15:57:08+02:00
Українські Новини
В МИД заявляют, что коронавирус не помещает коммуникации с Ираном по расследованию крушения самолета МАУ

В МИД заявляют, что коронавирус не помещает коммуникации с Ираном по расследованию крушения самолета МАУ

Кира Молчанова
Иран, Сотрудничество, МАУ, Коронавирус, Крушение МАУ
Катастрофа самолета МАУ. Фото: Офис Президента
Катастрофа самолета МАУ. Фото: Офис Президента

Пока в Украине четверых людей проверяют на коронавирус, Министерство иностранных дел отрицает, что распространение коронавируса затрудняет переговоры Украины с Ираном по делу о крушении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и заявляет, что в ближайшие дни ожидается визит в Украину иранской делегации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, отвечая на вопросы журналистов, передают Українські Новини.

"Коронавирус не помешал нам проводить работу. У нас есть посольство на месте, есть контакты с иранской стороной. В ближайшее время мы ожидаем большую делегацию из Ирана, которая привезет с собой новости, которые мы все ожидаем уже долгое время. Думаю, что за пару дней мы сможем более детально рассказать, каким образом происходит расследование, в том числе работа с "черными ящиками" и с вопросом компенсации", — сказал он.

Также, по его словам, в ближайшие дни ожидается очередной разговор международной группы по координации помощи жертвам авиакатастрофы, в состав которой входят Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан.

"Через пару дней у нас будет с визитом министр иностранных дел Канады... Думаю, тогда мы проведем телефонный разговор, к которому подключим шведского, британского и афганского министров и будем определяться, в каком направлении мы двигаемся дальше", — сообщил министр.

Ранее в понедельник генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что консультации с иранской стороной приостановлены из-за коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рейсовый самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

11 января, до окончания работы международной следственной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

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