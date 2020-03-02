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02 марта 2020, понедельник, 14:47 12
Медицина 2020-03-02T14:47:28+02:00
Українські Новини
Минздрав рассказал о наличии масок в учреждениях здравоохранения

Минздрав рассказал о наличии масок в учреждениях здравоохранения

Александр Дмитриенко
Минздрав, Коронавирус, Виктор Ляшко, Защитные маски
Маска. Коронавирус. Китай. Фото: freepik
Маска. Коронавирус. Китай. Фото: freepik

Министерство здравоохранения заявляет, что учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими масками.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передают Українські Новини.

"В учреждениях здравоохранения все хирургическими масками обеспечены. И мы говорим: в первую очередь они должны использоваться именно в учреждениях здравоохранения", - сообщил Ляшко.

Также он сообщил, что проходят встречи с производителями и дистрибьюторами по поводу поставок медицинских масок в аптеки.

"Государство не обеспечивает частные сети аптечных учреждений лекарственными средствами и изделиям медицинского назначения, в то же время мы провели уже несколько встреч с отечественными производителями, с дистрибьюторами. И их проводило не только Министерство здравоохранения. Сейчас эти встречи проводятся под эгидой Министра экономического развития", - отметил он.

По словам Ляшко, сейчас рассматривается вопрос, как мотивировать отечественных производителей хирургических масок поставлять маски в аптеки. "Рассматривается вопрос возможного уменьшения таможенной пошлины на другие товары для того, чтобы наши производители поставили медицинские маски в аптеки", - сообщил Ляшко.

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