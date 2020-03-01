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01 марта 2020, воскресенье, 18:05 38
Общество 2020-03-01T18:06:35+02:00
Українські Новини
Министр Коляда не заплатила 20 грн за парковку машины, несмотря на зарплату в 158 тысяч грн

Министр Коляда не заплатила 20 грн за парковку машины, несмотря на зарплату в 158 тысяч грн

Ольга Фандорина
Эвакуатор, Парковка, неправильная парковка, Оксана Коляда (Гаврилюк)

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда получила штраф за неправильную парковку. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook

Ее автомобиль был припаркован в запрещенном месте на улице Михайловской в центре Киева и был эвакуирован инспекторами.

"Бежала, опаздывала, бросила машину на улице Михайловской. Возвращаюсь через два часа, а машины нету. Вижу наши ветераны с Муниципальной варты патрулируют. Спрашиваю, не видели? Говорят: Да, госпожа министр, эвакуатор забрал ваше авто на штрафплощадку. В понедельник оплатите штраф и заберете. У нас сегодня рейд. Поэтому, в следующий раз не нарушайте", — говорится в сообщении. 

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что в столице появились новые мобильные и быстрые эвакуаторы и существует проблема нехватки мест для паркинга, в Киевской городской государственной администрации сообщили о возможном увеличении стоимость парковки в центре Киева в несколько раз.

Напомним, в ноябре борьба с неправильной парковкой стала причиной того, что массово начали эвакуировать машины с центра.

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