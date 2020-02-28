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  • Коронавирус в Румынии: жители с вилами протестуют против создания карантинной зоны
28 февраля 2020, пятница, 14:00 49
Европа 2020-02-28T14:03:27+02:00
Українські Новини
Коронавирус в Румынии: жители с вилами протестуют против создания карантинной зоны

Коронавирус в Румынии: жители с вилами протестуют против создания карантинной зоны

Надежда Комендантова
Румыния, Карантин, Коронавирус, коронавирус в Европе, Коронавирус в Румынии

После того, как в Румынии началсь паника из-за коронавируса, когда население опустошило прилавки магазинов, жители румынского города Арджеш, вооружившись вилами и топорами, вышли на протест в связи с тем, что власти решили разместить там два места для изоляции людей с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Власти города выбрали в качестве места для карантина детский лагерь и пансионат в Арджеше. Для успокоения протестующих на место прибыли силовики.

нам что делать? Мы с этим не согласны. Как же нам не бояться? Есть же Бухарест, Питешти, там пансионаты, много места, леса. А вы здесь дураков нашли?" - говорит житель города.

Напомним, во вторник первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии.

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