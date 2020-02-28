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28 февраля 2020, пятница, 09:31 58
Общество 2020-02-28T09:32:46+02:00
Українські Новини
В большинстве областей объявлено штормовое предупреждение. Киев непогода обойдет стороной

В большинстве областей объявлено штормовое предупреждение. Киев непогода обойдет стороной

Таня Войтюк
Погода, Штормовое предупреждение, Синоптик, ГосЧС, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Украине, Штормовой ветер
На юге Украины испортится погода. Фото: pixabay
На юге Украины испортится погода. Фото: pixabay

В то время как синоптики прогнозируют потепление в марте, погода в Украине сегодня, 28 февраля, ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в Херсонской и Запорожской областях порывы ветра ночью могут достичь 24 м/с.

"По сообщению Укргидрометцентра, 28 февраля в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью до 24 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщают, что по состоянию на 6 утра снег с дождем в Закарпатской области, местами слабый дождь в Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Кировоградской, Харьковской областях, сильный дождь в Днепропетровской области, на остальной территории без осадков.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Закарпатской области местами заснеженное. На участках дорог Ужоцкого, Торунского, Ивашковского и Орявского перевалов небольшой снег.

Как сообщали Українські Новини, последствия непогоды 24 февралякоторая накрыла почти всю страну, для многих областей стали печальными, поскольку из-за сильных порывов ветра пострадало большое количество людей.

Тем временем, в Украине среднегодовая температура растет втрое быстрее, чем во всем мире. В частности, в 2020 году метеорологическая зима в Украине так и не наступила.

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