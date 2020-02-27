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27 февраля 2020, четверг, 19:15 498
Происшествия 2020-02-27T19:40:25+02:00
Українські Новини
В Киеве срывали "Форум больших мечтателей", вход на который стоил по 6 500 гривен

В Киеве срывали "Форум больших мечтателей", вход на который стоил по 6 500 гривен

Павел Твердохлиб
Ложное минирование, Артур Мхитарян, Taryan Group, Dream BIG Forum

Сегодня, 27 февраля, во время проведения Dream BIG Forum во Дворце спорта в Киеве поступило сообщение о якобы минировании здания. В итоге форум был фактически сорван. Этому предшествовала акция протеста: возле Дворца спорта собрались митингующие, которые были против проведения в Киеве подобного форума. В итоге появилось сообщение о минировании и была проведена эвакуация людей. Люди – зрители в зале - не скрывали своих эмоций, раздражения и разочарования.

"Этот мир создали мечтатели. Безумцы, в чьи мечты никто не верил. – писали организаторы мероприятия - Но все то великое, чем мы восторгаемся, было когда-то чьей-то мечтой".

27 февраля 2020 года основатель Taryan Group Артур Мхитарян собрал на одной сцене Дворца спорта больших мечтателей. "Они создавали масштабные проекты, ставили спортивные рекорды, строили невероятные здания и своим творчеством вдохновили тысячи людей", - говорилось в анонсе.

Среди ТОП-спикеров были заявлены:

  • Артур Мхитарян, основатель Taryan Group;
  • Роберт Грин, автор мировых бестселлеров, среди которых "48 законов власти";
  • Ахмед Бин Байат, бизнесмен и государственный деятель;
  • Алла Клименко, ведущий лайф-тренер, коуч, мотивационный спикер;
  • Ярослава Гресь, сооснователь Gres Todorchuk PR;
  • Андрей Федорив, предприниматель, маркетолог, основатель FEDORIV Group;
  • Леонид Кравчук, первый Президент Украины;
  • Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу.

Ведущая форума – Маша Ефросинина. Средняя стоимость билета на форум составляла 6 500 гривен.

Идея Dream BIG Forum состояла в том, чтобы спикеры поделились своими мечтами, знаниями и мотивацией к новым свершениям, вдохновением и навыками, чтобы зажигать других и помочь приблизиться к своей мечте. "Потому что мир меняют люди, которые мечтают и верят, что могут его изменить!" - считают организаторы.

Правоохранители ищут "минеров".

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