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27 февраля 2020, четверг, 16:13 149
Силовые структуры 2020-02-27T16:14:41+02:00
Українські Новини
Журналисты установили фамилии подозреваемых в бандитизме, пытках и грабежах, которых судья отпустила

Журналисты установили фамилии подозреваемых в бандитизме, пытках и грабежах, которых судья отпустила

Елизавета Кесельман
Арест, Полиция, Обыски, задержание грабителя, Задержание банды

Фамилии и имена бандитов, обвиняемых ранее в крупных грабежах домов элитного района Конча-Заспы, а также в совершении пяти разбойных нападений на жилища граждан, которых в конце января задержала полиция Киевской области, стали известны журналистам "Страна.юа".

Обыски в квартире задержанныхОбыски в квартире задержанных

Как стало известно, все трое задержанных являются жителями Днипра. Двое из них (Игорь Якубович и Максим Уманец) зарегистрированы по одному адресу, и подозреваются в родственных связях. Фактически проживали в Буче (Киевская область) в одной квартире. Во время задержания у бандитов нашли огнестрельное оружие, гранаты и ценные вещи. 

4 участника бандитской угруппировки 4 участника бандитской угруппировки

Игорь Якубович - самый старший из подозреваемых, 1964 года рождения. Самый молодой - его вероятный родственник Максим Нор (1998 г.р.). Имя четвертого участника угруппировки - Александр Ревун. Отмечается, что Максим Нор и Максим Уманец получили возможность выйти под залог в 420 тысяч гривен. 

 

Как сообщали Українські Новини, одного из членов банды - Игоря Якубовича Святошинский суд Киева выпустил из под стражи под домашний арест.

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