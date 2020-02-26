"Чужой среди своих". "Интер" покажет спецвыпуск о событиях в Новых Санжарах

"Касается каждого" — "Чужие среди своих". В нем пойдет речь о прогремевшем на весь мир "санжарском бунте" — протесте жителей поселка Новые Санжары Полтавской области против приезда эвакуированных из Китая украинцев, сообщают "Українські Новини".

Фотографии противостояния людей и полиции, а также разбитых стекол автобуса с приезжими на прошлой неделе опубликовали ведущие мировые СМИ, видео этих событий показали авторитетные телеканалы многих стран. В этот вечер в студии ток-шоу состоится непростой и предельно откровенный разговор о том, как угроза заболевания коронавирусом породила пандемию страха. И кто виноват в том, что наших соотечественников забрасывали камнями и встречали криками, полными ненависти?

Скриншот: YouTube Касается каждого

В студию "Касается каждого" приедет 42-летняя жительница Новых Санжар Алла Легкая и ее односельчане. Они решились восстановить события того дня и публично рассказать всю правду о причинах "санжарского бунта". Были ли в толпе местных посторонние подстрекатели? Как люди узнали о том, что эвакуированных из Уханя украинцев привезут именно к ним, и почему эта новость вызвала такую бурную реакцию? Как сами санжарцы оценивают события последних дней и что сегодня происходит в их родном поселке?

Что скажет людям, встретившим криками ненависти и камнями ее ребенка, мама одной из пассажирок автобуса — Галина Васильева? В студии "Касается каждого" она впервые сможет от имени родителей и близких эвакуированных украинцев обратиться к жителям Новых Санжар.

Скриншот: YouTube Касается каждого

С 17-ю участниками танцевального коллектива, которые находятся на карантине в Украине, постоянно держит связь их руководитель — Владимир Богданов. Как отреагировали на вирус паники эти ребята и как они чувствуют себя сейчас? Какими эмоциями они поделились с Владимиром сразу после произошедшего?

Команда "Касается каждого" разыскала украинцев, которые до сих пор находятся в странах, где риск заражения коронавирусом довольно высок. Как реагируют власти граничащего с Китаем Казахстана на угрозу заражения? Об этом расскажет телевизионный режиссер Игорь Пасько. Из Гонконга выйдет на связь со студией музыкант Геннадий Агруч, а об обстановке в Италии, ставшей новым очагом вспышки Covid-19, расскажет журналист Марина Печерная, которая учится в Милане.

Скриншот: YouTube Касается каждого

В обсуждении проблемы примут участие эксперты "Касается каждого": экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас, ведущий телеканала "Интер" и главный редактор телеканала НТН Александр Лукьяненко, психотерапевт Валерий Патонич, кандидат психологических наук Наталья Бугаева, писательница и многодетная мама Ирина Тетера, архимандрит Феодосий, директор киевской школы №210 Дмитрий Ламза, психиатр Павел Попандопуло, специалист по НЛП Герман Делль, собственница туристической фирмы Надежда Федотова и другие.

"На самом деле эта программа — о каждом из нас, а не только о жителях Новых Санжар, — говорит эксперт программы, телеведущий Александр Лукьяненко. — Иногда очень важно посмотреть в зеркало и ужаснуться. Только после этого возможно осознать необходимость перемен. И начать меняться, а не искать чужих среди своих".

https://www.youtube.com/watch?v=t-LqZ0hOW3Y" frameborder="0" allowfullscreen>

Не пропустите выпуск "Чужие среди своих" — о том, как защитить себя и своих близких от эпидемий не только коронавируса, но, главное, — паники, страха и ненависти к ближнему. Смотрите в ток-шоу "Касается каждого" сегодня, 26 февраля, в 18:00 на телеканале "Интер".

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное производство по факту призывов к совершению действий, угрожающих общественному порядку в Новых Санжарах Полтавской области.

Кроме того, одного из участников акций протеста в Новых Санжарах отправили под домашний арест.

Тем временем Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".