Бойко в черниговской гимназии назвал дикостью закон о среднем образовании

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко во время встречи с коллективом Новгород-Северской гимназии №1 на Черниговщине назвал дикостью закон о среднем образовании.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"После вступления в силу закона о среднем образовании это учебное заведение не сможет проводить обучение учеников 9-11 классов, дети вынуждены будут ездить в другой город. Это дикость и глупость, которая заложена в законе о среднем образовании. Такая ситуация еще раз подтверждает, что образовательную реформу нужно было прежде всего очень тщательно обсуждать с учителями", – сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров акцентировал на том, что зарплаты учителей необходимо увеличить.

"Корректировки также требуют все реформы, начатые прошлой властью. К сожалению, нынешняя власть их продолжает. Необходимо учесть мнение людей. Чем больше ездишь по стране, тем больше видишь, что на местах работают энтузиасты, настоящие патриоты, которые каждый день честно выполняют свой служебный долг – учат детей, лечат людей и делают добро для страны", – подчеркнул политик.

Если закон "О полном общем среднем образовании" будет подписан Президентом, ОПЗЖ будет обращаться в Конституционный Суд, поскольку он нарушает ряд статей Конституции Украины. Также фракция ОПЗЖ зарегистрировала законопроект №3077 о защите языковых прав национальных меньшинств.