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  • 27.02.20 11:00 Пресс-конференция "Как мы победили коррупцию в наивысших эшелонах власти"
26 февраля 2020, среда, 12:34 15
Пресс-центр 2020-02-26T12:40:01+02:00
Українські Новини
27.02.20 11:00 Пресс-конференция "Как мы победили коррупцию в наивысших эшелонах власти"

27.02.20 11:00 Пресс-конференция "Как мы победили коррупцию в наивысших эшелонах власти"

Алина Заика

27 февраля 2020, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Как мы победили коррупцию в наивысших эшелонах власти".

Спикер:

  • Нескоромный Дмитрий Анатолиевич, первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

 
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