27.02.20 11:00 Пресс-конференция "Как мы победили коррупцию в наивысших эшелонах власти"

27 февраля 2020, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Как мы победили коррупцию в наивысших эшелонах власти". Спикер: Нескоромный Дмитрий Анатолиевич, первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж