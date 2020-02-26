Субвенции из госбюджета крайне недостаточно на ремонт и строительство дорог местного значения, - Колыхаев

Народный депутат Украины Игорь Колыхаев предложил определить на законодательном уровне дополнительные источники наполнения территориальных дорожных фондов, которые будут направлены на строительство и ремонт местных дорог.

В частности, народный избранник зарегистрировал в парламенте проект Закона о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно дополнительных источников наполнения территориальных дорожных фондов (рег. №2779) и проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно дополнительных источников наполнения территориальных дорожных фондов (рег. №2780). Оба законопроекта системно связанны между собой и вносятся на рассмотрение парламента одновременно. Об этом депутат сообщил в комментарии журналистам.

По подсчетам экспертов, для качественного ремонта всех дорог в Украине за 10 лет, нужно ежегодно выделять по меньшей мере 100 миллиардов гривен.

Инициатор законопроектов Игорь Колыхаев отметил, что субвенции из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения крайне недостаточно для их ремонта даже в минимальных объемах.

Именно поэтому депутат предложил парламенту законопроекты о дополнительных источниках наполнения территориальных дорожных фондов, которыми предусмотрено перераспределение источников доходов из общего фонда государственного и местных бюджетов в пользу специального фонда местных бюджетов.

"Принятие законопроектов позволит ежегодно аккумулировать в территориальных дорожных фондах более 50,2 млрд гривен. В частности, на уровне областных бюджетов может поступить около 34,0 млрд гривен, а на уровне городских, поселковых и сельских бюджетов, а также бюджетов ОТГ может поступить около 16,2 млрд гривен. Следовательно, если в 2020 году в территориальные дорожные фонды направляется только субвенция из госбюджета в объеме 22,17 млрд грн., то с принятием этих законопроектов ежегодные объемы территориальных дорожных фондов вырастут до 50,2 млрд грн., или в 2,2 раза ", - отметил Игорь Колыхаев.

По словам мера г. Новая Каховка, кандидата экономических наук Владимира Коваленко, в конце 2017 года Укравтодор передал в сферу управления облгосадминистраций 118,2 тыс. км дорог (в том числе 53,8 тыс. км областных и 64,4 тыс. км районных), что составило почти 71% из имеющихся до этого на балансе Укравтодора дорог.

"Понятно, что субвенции из Государственного бюджета совершенно не хватает даже на минимальные потребности ремонта и строительства дорог в каждой без исключения области. В объединенных территориальных общинах и городах вообще сложилась тяжелая ситуация, ведь они лишены каких-либо собственных источников для формирования дорожных фондов. Поэтому для каждой области являются очень актуальными законодательные инициативы Игоря Колыхаева, которые решают проблему финансового наполнения территориальных дорожных фондов. Принятие этих законопроектов даст местным общинам реальные и стабильные ресурсы для реализации локальных стратегий по строительству и ремонту местных дорог", - сказал Владимир Коваленко.

Стоит также отметить, что на сегодня свою поддержку законодательным инициативам Игоря Колыхаева уже выразили ряд профильных отраслевых ассоциаций, а сами законопроекты изучаются экспертами соответствующих парламентских комитетов.