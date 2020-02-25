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  • В Иране вице-министр здравоохранения и депутат признались, что у них коронавирус
25 февраля 2020, вторник, 20:14 72
Азия 2020-02-25T20:20:18+02:00
Українські Новини
В Иране вице-министр здравоохранения и депутат признались, что у них коронавирус

В Иране вице-министр здравоохранения и депутат признались, что у них коронавирус

Ярина Вацяк
заболеваемость
Вакцины от коронавируса.Фото: chinadaily
Вакцины от коронавируса.Фото: chinadaily

В то время, как за сутки число заражений коронавирусом увеличилось до 80 тыс, в Иране вице-министр здравоохранения Ирадж Харирчи и депутат Махмуд Садехи заяивли, что у них обнаружили коронавирус. 

Во время видеоконференции в Тегеране вице-министр здравоохранения Ирадж Харирчи кашлял и утирал с лица пот, пишет "Радио Аззатык".

"Ночью у меня поднялась температура, и мой предварительный тест дал положительный результат около полуночи", - заявил он на видеозаписи, которую, по всей видимости, вел самостоятельно. "Я изолировался. Несколько минут назад мне сказали, что результаты теста окончательные. Я начинаю прием лекарств", - добавил он.

Депутат Махмуд Садехи в своем аккаунте в Twitter’е написал: "Мой тест на коронавирус положительный… Я не питаю больших надежд, что продолжу жизнь в этом мире". Он также призвал власти Ирана выпустить из тюрем политических заключенных, чтобы во время вспышки они могли быть со своими семьями и избежали бы заражения.

В прошлом Садехи обвинял правительство в том, что оно не относится к кризису серьезно. Он призывал власти "добиться доверия общества, рассказав правду".

По официальным данным, в результате заражения коронавирусом в Иране погибли 16 человек, еще у 95 подтвержден диагноз. Многие люди выражают опасения, что Тегеран занижает цифры.

Харирчи, который ранее отвергал обвинения в том, что данные занижены, на видео заявил также: "Я хочу вам сказать, что мы однозначно одолеем этот вирус в течение нескольких недель".

В мире растут опасения относительно возможной пандемии в связи с резким скачком новых случаев в Иране, Италии и Южной Корее. Общее число заболевших превышает 80 тысяч человек. Скончались около 2700, большая часть из них – в Китае.

Как сообщали Украъїнські Новини, во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом.

Тем временем, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией.

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