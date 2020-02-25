В аэропорту "Запорожье" создали изолятор для двоих человек на случай подозрения коронавируса

Коммунальное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" Запорожского городского совета подготовило карантинные меры на случай прибытия пассажиров с подозрением на коронавирус, которым заразились уже больше 80 тыс. человек по всему миру.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии, передают Українськi Новини.

В частности, в аэропорту определена отдельная эпидемиологическая карантинная стоянка для самолетов, если борт санитарный, или на нем граждане с подозрением на болезнь.

В фельдшерском пункте есть средства индивидуальной защиты повышенного уровня, а именно: противоэпидемические костюмы (противочумные), для того, чтобы защитить всех задействованных при обслуживании рейсов, как сотрудников аэропорта, так и других сотрудников, привлеченных к обслуживанию судна.

Создан изолятор для двух человек и подготовлены дополнительные помещения на случай, если будет необходимо изолировать больше.

В аэропорт заказали дополнительную партию масок и дезинфицирующих растворов, специальные термометры.

Ежедневно проводится санитарная обработка.

Как сообщали Українськi Новини, на юге Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

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