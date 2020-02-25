Чай из шиповника. Ароматный напиток для холодного утра

У шиповника внушительный список полезных свойств, а еще это эффективный чай от простуды. Впрочем, пить его можно не только при болезни. Холодным и пасмурным утром чай из шиповника отлично взбодрит и придаст сил.

Для заваривания чая подойдут как свежие, так и засушенные ягоды. Но из растения можно делать не только чай, но и настойки, вино, отвары и масла. Однако утром проще всего бросить в чашку несколько ягод и заварить укрепляющий иммунитет чай.

Полезные свойства шиповника

В ягодах этого растения содержится много витамина С, поэтому отвар шиповника укрепляет иммунитет не хуже напитков из цитрусовых. Также в составе шиповника много микроэлементов, таких как пектин, эфирные масла, дубильные вещества, каротин. Из минералов в шиповнике есть железо, натрий и фосфор.

Шиповниковый чай пьют при простуде, воспалительных процессах, гипертонии и аневризме. Он отлично борется с зимней хандрой и снимает усталость.

Чай из этого растения помогает справиться с проблемами с сердцем, снизить уровень холестерина в крови и стать вкусным профилактическим средством против инфаркта, инсульта и атеросклерозе. Известно благотворное действие чай из шиповника на желудочно-кишечный тракт.

Рецепты чая из шиповника

Заваривать напиток можно как в чайнике, так и в термосе. Использовать можно как измельченные ягоды, так и целые, собранные собственноручно и засушенные. Две столовые ложки порезанных ягод заливают стаканом кипятка и настаивают в течении 8-10 минут. После этого пьют горячим.

Чтобы обогатить вкус напитка, в него добавляют черный чай или каркаде.

Чай с шиповником можно заварить в термосе с вечера и оставить настаиваться на утро. Для этого три столовые ложки шиповника заливают кипятком, добавляют туда сахар по вкусу и настаивают.

В итоге вы получается вкусный, ароматный, а самое главное очень полезный целительный напиток.

Как сообщали Українські Новини, имбирь в чае поможет справиться с ОРВИ.

Группа физиологов из Сингапурского университета во главе профессором Фэн Лэем опубликовала исследование, доказывающее, что мозг людей, регулярно пьющих чай, отличается более высокой организацией и в целом лучшем здоровьем, чем у людей, чай не употребляющие.