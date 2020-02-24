В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" появился алый снег

Ученые на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде уже несколько воскресений наблюдают за редким явлением - цветением снега, необычную окраску которого вызывают водоросли хламидомонады. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook. "Интересную окраску снега дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето ), споры начинают прорастать", - рассказали ученые. Из-за присутствия красного каротинового слоя на снегу возникают красные пятна как от малинового джема. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения. Ученые отметили, что "цветение снега" способствует изменению климата. Из-за красно-малиновой окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей. С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается. Хламидомонады под микроскопом. Алый снег. Фото: Адрей Зотов Как сообщали Українські Новини,