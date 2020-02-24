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  • В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" появился алый снег
24 февраля 2020, понедельник, 21:05 12
Жизнь 2020-02-24T21:07:18+02:00
Українські Новини
В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" появился алый снег

В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" появился алый снег

Таня Войтюк
станция Академик Вернадский, Антарктида, Ученые, украинские полярники, Снег
Цветение снега. Фото: Адрей Зотов
Цветение снега. Фото: Адрей Зотов

Ученые на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде уже несколько воскресений наблюдают за редким явлением - цветением снега, необычную окраску которого вызывают водоросли хламидомонады.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Интересную окраску снега дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето ), споры начинают прорастать", - рассказали ученые.

Из-за присутствия красного каротинового слоя на снегу возникают красные пятна как от малинового джема. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

Ученые отметили, что "цветение снега" способствует изменению климата. Из-за красно-малиновой окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей.

С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается.

Водоросли под микроскопом. Фото:Хламидомонады под микроскопом.

Алый снег. Фото: Адрей ЗотовАлый снег. Фото: Адрей Зотов

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