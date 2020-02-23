Штормовые ветра в Украине: главные правила поведения при опасной погоде

В ближайшие дни, 23-24 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается осложнение погодных условий из-за сильных порывов ветра, которые местами достигнут 40 м/с. О правилах поведения при сильном ветре напоминает КГГА.

Так, в Украине 23 февраля порывы ветра усилятся до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, ожидается сильный ветер 25-28 м/с.

А в Карпатах, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 24 февраля порывы ветра усилятся до 40 м/с.

Основные правила поведения при усилении порывов ветра

при сильном ветре все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий;

в случае сильного ветра по возможности укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

угроза растет вблизи строящихся или ремонтных зданий;

избегать возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также парковки рядом с ними автотранспорта - сорванные ветром ветви могут представлять большую опасность;

находясь в помещении, необходимо обесточить его и выключить газ, убрать с подоконников и балконов незакрепленные предметы;

при падении деревьев или веток, травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут мощные циклоны Xanthippe и Yulia: синоптик посоветовала беречь здоровье.

Также погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.