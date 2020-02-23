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23 февраля 2020, воскресенье, 11:55 10
Общество 2020-02-23T11:57:53+02:00
Українські Новини
Штормовые ветра в Украине: главные правила поведения при опасной погоде

Штормовые ветра в Украине: главные правила поведения при опасной погоде

Анна Рудык
погода в Украине, Шквальный ветер, Штормовое предупреждение, Ветер, Прогноз погоды
Ветер. Фото: info-rm.com
Ветер. Фото: info-rm.com

В ближайшие дни, 23-24 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается осложнение погодных условий из-за сильных порывов ветра, которые местами достигнут 40 м/с. О правилах поведения при сильном ветре напоминает КГГА.

Так, в Украине 23 февраля порывы ветра усилятся до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, ожидается сильный ветер 25-28 м/с. 

А в Карпатах, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 24 февраля порывы ветра усилятся до 40 м/с.

Основные правила поведения при усилении порывов ветра

  • при сильном ветре все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий;
  • в случае сильного ветра по возможности укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • угроза растет вблизи строящихся или ремонтных зданий;
  • избегать возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также парковки рядом с ними автотранспорта - сорванные ветром ветви могут представлять большую опасность;
  • находясь в помещении, необходимо обесточить его и выключить газ, убрать с подоконников и балконов незакрепленные предметы;
  • при падении деревьев или веток, травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут мощные циклоны Xanthippe и Yulia: синоптик посоветовала беречь здоровье.

Также погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

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