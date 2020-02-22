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22 февраля 2020, суббота, 16:45 22
Общество 2020-02-22T16:52:10+02:00
Українські Новини
В Одессе осквернили только-только отреставрированныймемориал

В Одессе осквернили только-только отреставрированныймемориал

Ярина Вацяк
Памятник, Вандализм, осквернение памятника
Мемориал на площади 10-го Апреля. Фото: Думская
Мемориал на площади 10-го Апреля. Фото: Думская

Неизвестные в субботу осквернили мемориал в честь освобождения Одессы, расположенный на площади 10-го Апреля.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Одесской области.

Мемориал в честь героев Советского союза разрисовали цветными красками.

В частности, разрисованы гранитные тумбы с именами освободителей.

Полиция проводит проверку.

Одесса была освобождена 10 апреля 1944 года.

Как сообщает "Думская", памятник "Крылья Победы" был отреставрирован в начале 2019 года. На памятнике заменили облицовку (вместо мраморных плит — керамогранитные итальянского производства) и покрасили звезду. Ремонт обошелся городу в 3 миллиона 849 тысяч гривен.  

Мемориал в Одессе осквернили. Фото: ДумскаяМемориал в Одессе осквернили. Фото: Думская

Мемориал на площади 10-го Апреля осквернили. Фото: ДумскаяМемориал на площади 10-го Апреля осквернили. Фото: Думская

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национальной полиции совместно со Службой безопасности Украины во вторник задержали подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге (Днепропетровская область).

В октябре 2019 неизвестные залили краской памятник защитникам Украины в Татарбунарах Одесской области.

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