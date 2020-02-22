В Одессе осквернили только-только отреставрированныймемориал

Неизвестные в субботу осквернили мемориал в честь освобождения Одессы, расположенный на площади 10-го Апреля.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Одесской области.

Мемориал в честь героев Советского союза разрисовали цветными красками.

В частности, разрисованы гранитные тумбы с именами освободителей.

Полиция проводит проверку.

Одесса была освобождена 10 апреля 1944 года.

Как сообщает "Думская", памятник "Крылья Победы" был отреставрирован в начале 2019 года. На памятнике заменили облицовку (вместо мраморных плит — керамогранитные итальянского производства) и покрасили звезду. Ремонт обошелся городу в 3 миллиона 849 тысяч гривен.

Мемориал в Одессе осквернили. Фото: Думская

Мемориал на площади 10-го Апреля осквернили. Фото: Думская

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национальной полиции совместно со Службой безопасности Украины во вторник задержали подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге (Днепропетровская область).

В октябре 2019 неизвестные залили краской памятник защитникам Украины в Татарбунарах Одесской области.