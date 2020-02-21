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21 февраля 2020, пятница, 15:02 530
Экономика 2020-02-21T15:09:28+02:00
Українські Новини
"Покровское" "Метинвест" может обеспечить миллиардные инвестиции, – СМИ

"Покровское" "Метинвест" может обеспечить миллиардные инвестиции, – СМИ

Петр Стуженко
Метинвест, Шахтоуправление
"Метинвест". Фото: metinvestholding.com

Группа "Метинвест" готова инвестировать 4 млрд гривен в развитие Публичного акционерного общества "Шахтоуправление (ШУ) "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

В материале сообщается, что после того как во второй половине 2018 года 24,9% акций "Покровского" приобрел "Метинвест", в развитие компании начали инвестировать, что вывело компанию из убыточных в прибыльную.

"700 млн гривен было выделено в 2019 году на закупку нового оборудования, в том числе появился новый проходческий комбайн отечественного производства, аналогов которому нет в Украине, и несколько новых импортных очистных комбайнов. Был увеличен штат на 300 специалистов, а средняя зарплата выросла на четверть. Эти изменения отозвались в финансовой отчетности: вместо чистого убытка в 998 млн гривен, полученного "Покровским" в 2018 году, – чистая прибыль в 925 млн гривен по итогам 2019 года. Выросли также на 25% отчисления в бюджет – всего около 1,8 млрд гривен", – сообщается в материале.

В "Метинвесте" заявили, что готовы вложить еще свыше 160 млн долларов (около 4 млрд гривен) в разработку нового угольного блока №11. По сути, анонсируется создание новой шахты с прогнозными запасами угля в 34 млн тонн, что позволит уже в скором времени восстановить его добычу на максимальном докризисном уровне в 8,3 млн тонн. Автор подчеркивает, что речь идет о добыче коксующегося угля, с которым в нашей стране возникли проблемы после оккупации части Донбасса. Сейчас украинские металлургические предприятия вынуждены закупать его за рубежом, что приводит к дополнительным расходам и, вдобавок, наращивает отрицательное сальдо торгового баланса Украины.

"Сегодня "Метинвест" готов вкладывать большие средства, что в последние 6 лет редкий случай, особенно в регионе столь близком к линии соприкосновения. Дело остается, казалось бы, за малым – разрешение Антимонопольного комитета на получение "Метинвестом" контроля над "Покровским". Такое решение очевидно будет в интересах украинской экономики, и послужит развитию региона", - констатировал автор материала.

Во второй половине 2018 года "Метинвест" стал совладельцем ШУ "Покровское". В 2019 году ШУ "Покровское" добыло 5 млн тонн угля, что на 1,02 млн тонн больше, чем в 2018 году.

В 2019 году Украина импортировала 0,877 млн тонн кокса и коксующихся углей на сумму 263 млн долларов.

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