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20 февраля 2020, четверг, 17:49 454
Общество 2020-02-20T18:45:08+02:00
Українські Новини
Украинку, которая с собачкой не смогла вылететь из Ухани, может принять Россия, - СМИ

Украинку, которая с собачкой не смогла вылететь из Ухани, может принять Россия, - СМИ

Ярина Вацяк
Коронавирус, эвакуация украинцев из Уханя, Анастасия Зинченко
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko

По неподтвержденным данным Россия может эвакуировать и оставить у себя на карантин украинку Анастасию Зинченко, которая не смогла вылететь в Украину спецрейсом, потому что на борт отказались взять ее собаку.  

Об этом говорится в Telegram-канале "Легитимный" с ссылкой на источник в Кремле.

"Наш кремлевский источник сообщает, что в России сейчас прорабатывают вариант с предложением помощи нашей украинской девушке, которая осталась в Ухане. Россияне могут даже предложить вариант с эвакуацией на территорию России, где она пройдет карантин вместе с собакой, а после прилетит в Украину", - говорится в нем.

Отмечается, что этот вариант сейчас обсуждается в Москве.

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Как сообщали Українські Новини, СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса.

Тем временем, эвакуированные из Уханя в Новые Санжары так и не доехали, их могут отвезти в Кривой Рог, где уже подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных. коронавирусом.

Українські Новини ведут текстовую трансляцию эвакуации из Уханя, а в Кабмине ответили на самые популярные вопросы об эвакуации, обсервации и коронавирусе.

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