Не маской единой. Как защитить себя от коронавируса

На сегодня в мире зафиксировано 75727 случаев заражения коронавирусом. Он уже унес жизни 2129 человек. Врачи уже заявляют о случаях, когда у выздоровевших на первый взгляд людей наблюдались повторные симптомы заболевания. Українські Новини писали, как распространяется коронавирус. Теперь специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали, как защитить себя и есть ли вакцина против 2019-nCoV.

Как я могу защитить себя?

Информация о масштабах и способах распространения коронавируса обновляется постоянно. Самые актуальные данные можно найти на сайте ВОЗ.

Однако нужно соблюдать и другие правила защиты своего здоровья:

регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его;

соблюдайте дистанцию в общественных местах — держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, такой как 2019-nCoV, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха;

по возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот. Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.

Если вы нашли у себя только слабо выраженные симптомы заболевания органов дыхания и вы не посещали Китай, то нужно просто соблюдать элементарную гигиену и оставаться дома до выздоровления.

Следует ли мне носить маску, чтобы защитить себя?

Маска сдерживает распространение некоторых заболеваний, но не гарантирует, что человек не заболеет. Нужно сочетать ношение маски с другими мерами профилактики: мытьем рук, избеганием тесных контактов и так далее.

ВОЗ настаивает, что маски целесообразно носить, если у человека есть кашель или насморк, подозрение на инфекцию 2019-nCoV или если человек ухаживает за больным с острыми симптомами коронавируса.

Как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску

Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.

Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.

Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.

Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Кто может заразиться этим вирусом?

В первую очередь в зоне риска — жители и посетители регионов, где циркулирует коронавирус. Это Китай, где сейчас больше всего заразившихся. В других странах, инфицированных выявляют среди тех, кто недавно посещал Китай или тесно контактировал с такими людьми в жизни или по работе. Например, риску заражения подвержены медицинские специалисты, которые оказывали помощь пациенту до выявления у него инфекции 2019‑nCoV. А вот риск заразиться коронавирусом от тех, кто живет за пределами инфицированных районов минимальный.

Какие это районы — можно отслеживать с помощью обновляемой карты.

Безопасно ли получать посылки из Китая

Медики с уверенностью говорят, что безопасно. Об этом говорит опыт изучения других коронавирусов. Они недолго способны жить на письмах или почтовых посылках. Также вне опасности вещи, которые были заказаны через интернет. Даже если их коснулся человек, который заболел 2019‑nCoV, за время доставки вирус погибнет.

Распространяется ли новый коронавирус аэрозольным путем?

Когда человек кашляет или чихает, в воздухе ненадолго остаются капли. Мелкие капли оседают медленнее. Они оседают на поверхностях и уже оттуда вирус может "подобрать" другой человек. Врачам известны случаи, когда в системах вентиляции обнаруживались разные вирусы. Но "умеет" ли так новый коронавирус — пока предстоит выяснить.

Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения инфекции 2019-nCoV?

Антибиотики не помогут. Ими можно лечить только бактериальные инфекции. А вот специальных лекарственных средств, способных справиться с коронавирусом, пока нет. Заболевших лечат препаратами, которые убирают симптомы, а людям, у которых тяжелая форма заболевания, назначают еще и поддерживающую терапию. В настоящее время идет работа по созданию специфических лекарственных средств против 2019‑nCoV, и им предстоит пройти клинические испытания.

Что точно не поможет от коронавируса?

Специалисты ВОЗ перечислили распространенные "в народе" меры, которые не смогут защитить человека от 2019‑nCoV или могут даже навредить. Это:

прием витамина C;

курение;

употребление традиционных травяных чаев;

ношение для наибольшей защиты сразу нескольких масок;

самолечение, в частности антибиотиками.

Если у человека жар, кашель и затрудненное дыхание, врачи рекомендуют как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, чтобы уменьшить риск осложнений инфекции. При этом специалистам нужно сообщить о местах, которые человек посещал в последнее время.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве уже приземлился самолет с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса Уханя. Самолет дозаправили, а людей повезли в медицинский центр, где они будут на обсервации.

Возле медицинского центра Нацгвардии "Новые Санжары" под Полтавой, куда должны привезти эвакуированных украинцев из Уханя, собрались около сотни местных жителей. Там уже произошли стычки с полицией.