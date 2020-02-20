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20 февраля 2020, четверг, 10:30 11
Президент 2020-02-20T10:30:19+02:00
Українські Новини
Зеленский с женой почтили память Героев Небесной сотни

Зеленский с женой почтили память Героев Небесной сотни

Анна Рудык
Герои Небесной сотни, День Героев Небесной Сотни, Елена Зеленская, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский с женой на месте гибели Героев Небесной сотни. Фото: пресс-служба Президента
Владимир Зеленский с женой на месте гибели Героев Небесной сотни. Фото: пресс-служба Президента

Сегодня, в День Героев Небесной сотни, Президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной сотни.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии почтения памяти Героев Небесной сотни. Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола", - сказано в нем.

Владимир Зеленский с женой на аллее Героев Небесной сотни. Фото: пресс-служба ПрезидентаВладимир Зеленский с женой на аллее Героев Небесной сотни

С 2015 года 20 февраля отмечается День Героев Небесной сотни.

Владимир Зеленский с женой почтили память Героев Небесной сотни. Фото: пресс-служба ПрезидентаВладимир Зеленский с женой почтили память Героев Небесной сотни. Фото: пресс-служба Президента

Как сообщали Українськi Новини, с целью увековечения большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойного почтения подвига Героев Небесной сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), указом Президента от 11.02.2015 №69 20 февраля определено Днем Героев Небесной сотни.

Ранее Порошенко сократил список "Небесной сотни" на 20 человек.

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