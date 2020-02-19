Чиновник времен Януковича признал связь с Philips в скандале с тендером для "Мистецького Арсенала", - СМИ

Бывший директор коммунального предприятия "Киевгорсвет" Андрей Швец отрицает факт возможной коррупционной сделки его частной компании "Комплекс-В" с "Мистецьким Арсеналом".

Об этом Швец заявил в комментарии журналисту издания "Большой Киев" спустя несколько дней после публикации соответствующего расследования информационным агентством "ИнфоНьюз".

Компания "Комплекс-В" бывшего руководителя столичного коммунального предприятия "Киевгорсвет", который во времена президентства Виктора Януковича подозревался правоохранителями в коррупционных связях с компанией олигарха Сергея Курченко и сына экс-генпрокурора Артема Пшонки, в 2018 году выиграла тендер на поставку комплектующих для государственного предприятия "Мистецький Арсенал".

Как ранее писал "БК", журналисты выявили, что тендер на 94,3 млн грн может иметь признаки коррупции. В частности, документацию к нему готовил будущий победитель – все тот же "Комплекс-В". А чтобы исключить конкуренцию, кроме модификации оборудования составители тендерных условий также прописали марку конкретного производителя, модель и даже товарные артикулы.

В причастности к коррупционной схеме на десятки миллионов гривен подозреваются ряд известных брендов, в частности Philips, интересы которого представляла компания "Комплекс-В". Благодаря выигранному тендеру, нидерландский производитель смог заработать на госкомпании порядка 10 млн грн.

Спустя несколько дней после публикации скандального расследования Андрей Швец согласился прокомментировать ситуацию журналисту "БК".

"Конечно, помню, этот тендер… Ну вы нашли самых главных коррупционеров. Я вас поздравляю с этим… Какой вы хотите от меня комментарий? Какие-то журналисты что-то пишут себе, предполагают. Поэтому флаг им в руки! Пусть пишут! Реагировать на это я не собираюсь совершенно. Мне это не интересно. Эта история – в нее еще и Philips вплели – просто смешная… Отношения с компанией Philips? Самые непосредственные, партнерские… Что вы хотите, чтобы я конкретизировал? Компания Philips – производитель светотехнического оборудования мирового уровня. Наша компания – инсталлятор, которая делает проектирование, монтаж, доставку. Какие у нас могут быть отношения? Мы представляем не только интересы этой компании", – заявил Андрей Швец.

Публикация журналистского расследования о возможной коррупции на госзакупках со стороны иностранного бизнеса вызвала резонанс в соцсетях. В частности, известный блогер Богдан Мирошников публично адресовал вопрос компании Philips о ее вероятном участии в скандальном тендере.

Нидерландский производитель пока не комментировал ситуацию.