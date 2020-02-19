Начальника Бердянского морпорта подозревают в нанесении 2,5 млн гривен ущерба

Национальное антикоррупциооное бюро сообщило начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" (Запорожская область) о подозрении в нанесении 2,5 млн гривен ущерба предприятию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

"19 февраля 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины), следствием чего стало причинения 2,49 млн грн убытков ГП. Чиновника задержали", - сказано в нем.

Также отмечается, что были задержаны еще трое лиц, причастных к совершению преступления.

На данный момент решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Речь идет о заместителе начальника предприятия, инженере, экс-руководителе коммерческой компании.

Следствие установило, что указанные лица течение 2018 - начала 2019 года организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически не поставленное оборудование.

В результате, интересам государства причинен ущерб на 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.

Указано, что расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Портовики Одессы и Черноморска выразили недоверие главе АМПУ Вецкагансу.

Это уже не первое выступление портовиков против Райвиса Вецкаганса. Так, на митинге в Одессе 28 ноября портовики подписали обращение к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой уволить и.о. главы АМПУ.

Выходец из Латвии Райвис Вецкаганс был назначен и.о. главу АМПУ в январе 2017 года. До этого он занимал должности вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления Rīgas Centrālais Termināls и главы правления Riga Container Terminal.