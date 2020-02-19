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19 февраля 2020, среда, 10:48 38
Происшествия 2020-02-19T10:49:20+02:00
Українські Новини
На трассе Киев-Одесса автобус врезался в фуру: пострадали 18 человек

На трассе Киев-Одесса автобус врезался в фуру: пострадали 18 человек

Надежда Комендантова
ДТП с автобусом, ДТП с фурой, ДТП с пострадавшими, ДТП
ДТП на трассе Киев-Николаев. Фото: ГосЧС
ДТП на трассе Киев-Николаев. Фото: ГосЧС

18 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием рейсового автобуса сообщения "Одесса-Киев" и грузовика в Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"Столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса - Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП пострадали водитель и 17 пассажиров первого транспортного средства", - сказано в нем.

У пассажиров различный степень травм и ушибов.

8 из них после оказания медпомощи покинули лечебные заведения.

Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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