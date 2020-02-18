подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
18 февраля 2020, вторник, 15:50 33
Общество 2020-02-18T15:51:03+02:00
Українські Новини
Писательница Забужко выдала фото с венгерсикими евреями в Аушвице за депортацию украинцев

Писательница Забужко выдала фото с венгерсикими евреями в Аушвице за депортацию украинцев

Ирина Дорофейчук
Эдуард Долинский, Украинский еврейский комитет, Оксана Забужко, Фальсификация, Освенцим
Прибытие поезда с евреями в лагерь смерти Аушвиц. Фото из открытых источников
Прибытие поезда с евреями в лагерь смерти Аушвиц. Фото из открытых источников

Писательница Оксана Забужко опубликовала фальшивку, выдавая известную фотографию прибытия поезда с венгерскими евреями в нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) за якобы фотографию депортации украинцев.

Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пикантность этой ситуации придает то, как писательница высказалась: "Это же не транспорт в Аушвиц собирают - это наших земляков из родного дома на Сибирь и Колыму сгоняют". Фото евреев перед смертью, Забужко использует для пропаганды и ненависти: "Малоросам - "мызамирцам", с платной агентурой включительно, стоило бы это фото увеличить и повесить себе на стену на видном месте: чтобы хоть изредка представляли себе, в случае прихода "мышебратьев", вот этими, что на перроне - с котомками на Читу и Красноярск", - прокомментировал Долинский сообщение Забужко.

Сообщение Забужко с фальшивой фотографией. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhkoСообщение с фальшивой фотографией. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Уточним, ранее эту фальшивку запустил исторический веб-сайт и журнал "Локальная история". С настоящими фотографиями из "освенцимского альбома" (The Auschwitz Album) в количестве 193 штук можно ознакомиться на веб-сайте израильского национального мемориала Холокоста и Героизма "Яд Вашем".

Публикация журнал Публикация "Локальной истории" с той же фальшивкой. Фото: facebook.com/LokalnaIstoria

Директор Украинского еврейского комитета подчеркивает весь ужас того, что изображение этих невинных женщин и детей, погибших мученической смертью в нацистском лагере смерти, используют в политических манипуляциях и фейках, разжигая рознь и ненависть.

Напомним, 27 января Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте

Как сообщали Українські Новини, политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте.

Больше новостей о: Эдуард Долинский Украинский еврейский комитет Оксана Забужко Фальсификация Освенцим

Участниками боевых действий теперь будут считаться...
В госбюджете-2019 предусмотрено вдвое увеличить фи...
Шокин просит расследовать фальсификацию результато...
Обещанные Кличко выплаты дожившим до наших дней уз...
Угрозы наступления на Донбассе нет, - Генштаб
Бой на линии разграничения на Донбассе закончился: 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены
Новости
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
Гоструда проверит работодателей, имеющих более 4 незадекларированных работников 16:10
За первые две недели в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" захотели поучаствовать больше 4 тысяч желающих 16:01
Офис генпрокурора начал расследовать обстрелы позиций ООС во вторник 15:50
Писательница Забужко выдала фото с венгерсикими евреями в Аушвице за депортацию украинцев 15:50
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
больше новостей
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
Милованов допускает в будущем концессию больниц и университетов 16:54
больше новостей
Зеленский срочно собирает СНБО
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok