В Украине больше невозможно зарегистрировать небезопасное ГБО, – эксперт

С 20 декабря 2019 года в Украине больше невозможно внести в техпаспорт автомобиля некачественное или устаревшее газобаллонное оборудование. Все машины с установками сжиженного газа будут проходить тщательную экспертизу и испытания в специальных лабораториях, а затем получать сертификат соответствия техническим нормам.

Об этом сообщил в сюжете "Надзвичайних Новин" на телеканале ICTV президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" (АБЭТ) Дмитрий Гончарук.

По его словам, ранее для экономии автовладельцы соглашались устанавливать газобаллонное оборудование на сомнительных станциях техобслуживания. Если раньше они имели право выдавать Акты технической экспертизы на свое же оборудование, то теперь действительными являются только сертификаты соответствия, которые можно получить только от независимого эксперта органа сертификации.

"В данный момент экспертизу ГБО проводит исключительно независимый эксперт органа сертификации. Это происходит в испытательной лаборатории. Автовладелец должен быть уверен, что у него стоит безопасное оборудование. Если орган сертификации не подтверждает установку ГБО в соответствии с технической документацией, водитель возвращается на СТО и совершенно обоснованно в соответствии с Законом о защите прав потребителей требует исправить установку. Ведь водителям часто ставят дешевое и некачественное оборудование, например, баллоны, у которых истек срок эксплуатации. А люди об этом даже не догадываются", - подчеркнул Гончарук.

https://www.youtube.com/watch?v=UHTwje1YYRo" frameborder="0" allowfullscreen>

Как уточнил президент АБЭТ, система контроля качества ГБО заработала с нового года и коснется тех автовладельцев, которые только установили газовое оборудование и должны внести изменения в техпаспорт течение 10 дней. По всей территории Украины уже действуют более 500 специальных лабораторий, где работают сертифицированные специалисты. Адреса можно найти на веб-сайте Министерства инфраструктуры Украины и в сервисных центрах Минестерства внутренних дел.

Как отмечают водители в сюжете "Надзвичайних Новин", большинство поддерживает ужесточение контроля за установкой газобаллонного оборудования (ГБО). Ведь неисправное ГБО - это угроза для всех: водителя, пассажиров и даже пешеходов, которые могут проходить мимо потенциального опасного автомобиля в момент взрыва или возгорания.