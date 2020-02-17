подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Новости
  • Политика
  • Медицина
  • Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума
17 февраля 2020, понедельник, 12:36 224 Документ
Медицина 2020-02-17T12:38:10+02:00
Українські Новини
Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума

Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума

Таня Войтюк
Медицина, Медики, Кривой Рог, Больницы, Зарплата
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

В одной из городских больниц Кривого Рога медиков предупредили о том, что с 1 апреля больница переходит на новый метод финансирования и в место городского бюджета, средства будет выделять Национальная служба здравоохранения Украины.

Соответствующий документ опубликовал бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик.

В нем говорится, медиков первой Криворожской городской больницы предупредили об уменьшении заработной платы с 1 апреля - вплоть до минимальной. В связи с этим всем желающим сообщили, что либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение.

Документ. Фото: facebook/nayshtetik Документ. Фото: facebook/nayshtetik

Ранее Українські Новини писали о том, как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет.

Также сообщали о том, сколько стоит вызвать скорую помощь в разных клиниках Киева и сколько украинцы тратят на лекарства от простуды и ОРВИ.

Напомним, в мире бушует коронавирус и стало известно, как работают врачи в Китае во время эпидемии.

Тем временем украинские больницы официально могут предоставить счет за некоторые виды лечения и услуг. 

Больше новостей о: Медицина Медики Кривой Рог Больницы Зарплата

Рынок земли, коммуналка и визы для иностранцев: чем займется Рада на этой неделе
Сильные порывы ветра: в столице объявили штормовое предупреждение
Новости
Порошенко и Байден. Скриншот: Ukrainegate
Французские журналисты сняли цикл документальных фильмов "Украина гейт" 13:55
Кремль отреагировал на идею Зеленского про патрулирование границы на Донбассе 13:43
Борисполь. Скриншот: YouTube
40 дней от катастрофы самолета МАУ в Тегеране: в "Борисполе" открывают сквер памяти 13:35
США эвакуировало 400 американцев с лайнера Diamond Princess, в то время как Украина не планирует эвакуацию своих граждан 13:35
Директору контактного центра Кабмина установили оклад почти 30 тыс. гривен 13:29
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Аэропорт "Одесса" переведет все рейсы в новый терминал с 16 февраля 16:45
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
В "Слуге народа" определились с идеологией 17:12
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
А не рано ли все начали успокаиваться? — Зеленский обеспокоен тенденцией снижения интереса к войне в Украине 14:24
"Слуга народа" ввела членские взносы 15:49
больше новостей
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok