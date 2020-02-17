Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума

В одной из городских больниц Кривого Рога медиков предупредили о том, что с 1 апреля больница переходит на новый метод финансирования и в место городского бюджета, средства будет выделять Национальная служба здравоохранения Украины. Соответствующий документ опубликовал бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик. В нем говорится, медиков первой Криворожской городской больницы предупредили об уменьшении заработной платы с 1 апреля - вплоть до минимальной. В связи с этим всем желающим сообщили, что либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение. Документ. Фото: facebook\/nayshtetik Ранее Українські Новини писали о том, как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет. Также сообщали о том, сколько стоит вызвать скорую помощь в разных клиниках Киева и сколько украинцы тратят на лекарства от простуды и ОРВИ. Напомним, в мире бушует коронавирус и стало известно, как работают врачи в Китае во время эпидемии. Тем временем украинские больницы официально могут предоставить счет за некоторые виды лечения и услуг.