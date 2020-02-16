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16 февраля 2020, воскресенье, 13:30 884
Происшествия 2020-02-16T13:30:20+02:00
Українські Новини
В Николаеве грабители взорвали банкомат и украли четверть миллиона гривен

В Николаеве грабители взорвали банкомат и украли четверть миллиона гривен

Ольга Фандорина
Взрыв, Николаев, Банкомат, Ограбление банкоматов
Банкомат. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
Банкомат. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

16 февраля, в Николаеве неизвестные отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили крупную сумму денег.Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Грабители похитили из банкомата более 250 тысяч гривен.

"Установлено, что преступники взорвали банкомат, который находится в помещении банка в нежилом здании. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают причастных к нему лиц", - говорится в сообщении.

Преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в продуктовом магазине под Днипром произошло ограбление века - преступники украли банкомат с 350 тыс грывен. Тем временем, в Запорожье в жилом доме прогремел взрыв: взорвали и ограбили банкомат Приватбанка.

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