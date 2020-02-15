Украиной сделает добровольный взнос $80 тыс. в фонд по борьбе со СПИДом

Кабинет Министров одобрил внесение Украиной добровольного взноса в размере 80 тыс. долларов в Глобальный фонд борьбы с синдромом приобретенного имунодефицита (СПИД), туберкулезом и малярией. Об этом говорится в распоряжении правительства №123-р от 12 февраля, передают Українськi Новини. Согласно ему, взнос будет осуществлен за счет средств, заложенных в государственном бюджете на взносы в бюджеты Организации объединенных наций и ее органов, международных организаций и конвенциональных органов. Министерство иностранных дел должно проинформировать генерального секретаря ООН о принятом решении. Как сообщали Українськi Новини, в декабре более 200 человек умерли от СПИДа в Украине. Ранее в январе было зарегистрировано 1,4 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. Также в Украине за три года количество ВИЧ-положительных увеличилось более чем на 5 тыс. человек. Помимо этого, Украина входит в тройку лидеров по распространению ВИЧ в Восточной Европе. В 2017 Украина просила Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией о выделении гранта на борьбу с ВИЧ\/СПИДом в 2018-2020 годах