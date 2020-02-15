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15 февраля 2020, суббота, 18:08 45
Кабмин 2020-02-15T18:09:21+02:00
Українські Новини
Украиной сделает добровольный взнос $80 тыс. в фонд по борьбе со СПИДом

Украиной сделает добровольный взнос $80 тыс. в фонд по борьбе со СПИДом

Таня Войтюк
СПИД, ВИЧ, Кабмин, ООН
Борьба с СПИДом
Борьба с СПИДом

Кабинет Министров одобрил внесение Украиной добровольного взноса в размере 80 тыс. долларов в Глобальный фонд борьбы с синдромом приобретенного имунодефицита (СПИД), туберкулезом и малярией.

Об этом говорится в распоряжении правительства №123-р от 12 февраля, передают Українськi Новини.

Согласно ему, взнос будет осуществлен за счет средств, заложенных в государственном бюджете на взносы в бюджеты Организации объединенных наций и ее органов, международных организаций и конвенциональных органов.

Министерство иностранных дел должно проинформировать генерального секретаря ООН о принятом решении.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре более 200 человек умерли от СПИДа в Украине.

Ранее в январе было зарегистрировано 1,4 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции.

Также в Украине за три года количество ВИЧ-положительных увеличилось более чем на 5 тыс. человек.

Помимо этого, Украина входит в тройку лидеров по распространению ВИЧ в Восточной Европе. 

В 2017 Украина просила Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией о выделении гранта на борьбу с ВИЧ/СПИДом в 2018-2020 годах

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