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15 февраля 2020, суббота, 06:00 6114
Жизнь 2020-02-15T06:00:02+02:00
Українські Новини
Сегодня день Сретения Господня: история и традиции праздника

Сегодня день Сретения Господня: история и традиции праздника

Елизавета Кесельман
Сретение, Традиции дня Сретения, Приметы, сретение-2020
Сретение Господне. Фото: azbyka.ru
Сретение Господне. Фото: azbyka.ru

Православные христиане 15 февраля каждого года отмечают Стретение Господне, который считается одним из 12 церковных праздников, символизирующий встречу Ветхого и Нового Заветов. Українські Новини расскажут историю и традиции праздника.

"Сретение" переводится с церковнославянского как "встреча". Это встреча Спасителя мира с благочестивым мужем, которому ангел предсказывал, что он не умрет, пока своими глазами не увидит пришедшего в мир Мессию.

По преданию, на сороковой день после Рождества Иосиф и Мария принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, где его встретил 300-летний старец Симеон. Эти события описаны в самом начале истории Нового Завета.

Праздник начали активно отмечать в конце IV века как завершение 40-дневного цикла после Богоявления. Позже Сретение стали рассматривать как самостоятельный праздник, символизирующий встречу младенца Иисуса с людьми. Церковный праздник наложился на народные традиции с языческими корнями. В конце февраля отмечали встречу зимы с весной.

Традиции

Сретение - праздник, во время которого можно святить воду. По целебной силе стретенская вода не уступает крещенской. Поэтому ею поят больных детей и промывают раны. Такую воду считали действенным средством от сглаза и колдовских чар, а так же оберегом на поле битвы, поэтому ею кропили воинов перед сражениями. В быту пасечники омывали ею ульи, а крестьяне – окропляли скот во время первого вееннего выгона.

В церквях было принято освящать свечи, которые зажигались в дальнейшем во время грозы. Хрстиане верили, что такая свеча способна защитить от попадания в дом молнии. Эти свечи должны были уберечь рожениц во время трудных родов, больных при припадках эпилепсии и во время предсмертной агонии.

Ранее мы рассказали о том, когда наступает великий пост, и как к нему подготовиться. 

 

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