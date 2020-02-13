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  • Билли Айлиш опубликовала тизер песни к новому фильму о Джеймсе Бонде
13 февраля 2020, четверг, 19:15 4
Жизнь 2020-02-13T19:16:01+02:00
Українські Новини
Билли Айлиш опубликовала тизер песни к новому фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш опубликовала тизер песни к новому фильму о Джеймсе Бонде

Анна Рудык
Джеймс Бонд, Саундтрек, Columbia Pictures, Билли Айлиш

Популярная американская певица Билли Айлиш, которой в декабре исполнилось 18 лет, опубликовала тизер песни к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Он был опубликован в аккаунте певицы в Instagram.

Так, на странице Билли Айлиш указано, что сингл выйдет в ночь на 15 февраля - в 2:00 по киевскому времени.

Новый, уже 25-й фильм об английском агенте Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" (007: No time to die) выйдет в апреле 2020 года.


В Украине его прокат должен стартовать 9 апреля. Бонда в нем снова сыграет Дэниел Крейг.

"Не время умирать" — первый фильм франшизы, международным прокатом которого будет заниматься компания Universal Pictures, что связано с истечением срока действия дистрибьютерского контракта Columbia Pictures после выхода картины "007: Спектр" в 2015 году.

 
 
 
 
 
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my brother and i wrote the theme song to the 25th @007 movie. it’s called “No Time To Die” and it’s out tomorrow at 4pm PT 🤍

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Українські Новини ранее собрали самые известные хиты популярной певицы Билли Айлиш.

Также впервые в истории YouTube комментарий под роликом Билли Айлиш набрал миллион лайков.

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