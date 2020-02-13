Билли Айлиш опубликовала тизер песни к новому фильму о Джеймсе Бонде

Популярная американская певица Билли Айлиш, которой в декабре исполнилось 18 лет, опубликовала тизер песни к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Он был опубликован в аккаунте певицы в Instagram.

Так, на странице Билли Айлиш указано, что сингл выйдет в ночь на 15 февраля - в 2:00 по киевскому времени.

Новый, уже 25-й фильм об английском агенте Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" (007: No time to die) выйдет в апреле 2020 года.



В Украине его прокат должен стартовать 9 апреля. Бонда в нем снова сыграет Дэниел Крейг.

"Не время умирать" — первый фильм франшизы, международным прокатом которого будет заниматься компания Universal Pictures, что связано с истечением срока действия дистрибьютерского контракта Columbia Pictures после выхода картины "007: Спектр" в 2015 году.

Українські Новини ранее собрали самые известные хиты популярной певицы Билли Айлиш.

Также впервые в истории YouTube комментарий под роликом Билли Айлиш набрал миллион лайков.