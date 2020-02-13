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13 февраля 2020, четверг, 19:10 15
Мир 2020-02-13T19:11:39+02:00
Українські Новини
Власти Канады предложили мусульманам, недовольным свининой в школах, покинуть страну

Власти Канады предложили мусульманам, недовольным свининой в школах, покинуть страну

Валерия Драгомирова
Монреаль, Канада, Мусульмане, Свинина
Мусульмане. Фото: pixabay
Мусульмане. Фото: pixabay

В Монреале, втором по величине городе Канады, родители-мусульмане потребовали убрать продукты из свинины в школьных столовых. Однако в муниципалитете Монреаля заявили, что мусульмане должны адаптироваться к канадскому образу жизни. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Akit.

Заявив, что религия должна оставаться в частной сфере, муниципалитет подчеркнул, что они не пойдут на компромисс с исламом.

Кроме того, в ответе, который выпустила мэрия Монреаля, подчеркнуто, что Канада продолжает принимать мусульман, тогда как исламские страны немусульман не принимают.

Также власти Монреаля порекомендовали приезжим мусульманам адаптироваться к канадскому образу жизни. А те, кому что-то не нравится, могут незамедлительно покинуть Канаду и переехать в любую другую исламскую страну, где им будет гораздо комфортней.


Как сообщали Українські Новини, Nike создала коллекцию хиджабов и купальников для спортсменок-мусульманок. 

Ранее в Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову.

Тем временем в Саудовской Аравии женщинам разрешили заходить в рестораны через один вход с мужчинами.

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