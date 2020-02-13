Ответственность за незаконное назначение Гнатюка должен нести Верланов, - юрист

Информация о внеконкурсном назначении руководителя Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Романа Гнатюка в ГНС должна быть проверена путем, по меньшей мере, назначения внутреннего расследования. Такое мнение по поводу продвижения по карьерной лестнице скандального налоговика выразил юрист, основатель юридической компании "Центр конфликтологии и права" Дмитрий Цыпин.



"Здесь мы имеем дело с двумя явлениями. Первое - это государственное управление, как они имели право назначить кого-то на должность ту или иную (без конкурса)?

Это может быть служебная проверка, но наше законодательство в таких случаях очень мягкое, и даже если проверка даст результат, что это назначение не соответствует требованиям закона - это не означает автоматически, что этот человек (Гнатюк) должен быть освобожден от должности.

Поскольку у него есть еще трудовые и другие права, которые он точно реализует. То есть - можно привлечь к ответственности того человека, подписавшего приказ (руководитель ГНС Верланова, - ред.) О переводе (без конкурса) или освобождения, но непосредственно человека, которого трудоустроили, освободить из тех оснований, что его неправильно назначили почти невозможно", - пояснил он.

Также, по словам Цыпина скандальное и внеконкурсной назначения Гнатюка на столь высокий пост в налоговых органах, лишило других возможности претендовать на нее. И это обстоятельство дает право на судебное обжалование решения руководителя ГНС Верланова.

"... у нас должен появиться жалобщик, который хотел бы эту должность и чьи права были нарушены. И будет человек, если он найдется, который подаст в суд и суд примет такое заявление к рассмотрению, тогда может быть признан факт такого назначения незаконным", - говорит адвокат.

При таких обстоятельствах Гнатюк подлежит освобождению, и на его место обязательно уже объявят конкурс.

Напомним, Роман Гнатюк был переведен на должность директора акцизного департамента Минфина от должности заведующего сектором обеспечения работы заместителя министра. Перевод произошло без конкурса, что нарушает ЗУ "О государственной службе".

Кроме этого, персоной Гнатюка уже заинтересовались в НАПК. Все потому, что чиновник скрывает свое имущество, оформляя его на отца-пенсионера. Речь о несколько квартирах и земельных участках.

Несмотря на отсутствие достаточного задекларированного дохода, Гнатюк конце прошлого года приобрел еще одну квартиру в Киеве, стоимость которой составляет более 1 млн грн.

Также, на обучение своего сына в элитной столичной школе (180 тыс. грн в год), Гнатюк якобы тратит более 80% всего своего годового заработка, имея при этом в содержании неработающую жену и еще одного ребенка - дочь.

Все эти факты свидетельствуют о нарушении закона Украины "о незаконном обогащении", хотя в ведомстве Верланова до сих пор ни на нарушителя коррупционных законов, ни на факт незаконного назначения Гнатюка не отреагировали.







