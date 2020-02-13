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13 февраля 2020, четверг, 16:01 47
Общество 2020-02-13T16:01:19+02:00
Українські Новини
Дубилет два месяца походил с охраной и отказался от нее

Дубилет два месяца походил с охраной и отказался от нее

Ольга Фандорина
Госохрана, Охрана, круглосуточная охрана, Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет

Дмитрий Дубилет, министр Кабинета Министров сообщил, что уже отказался от охраны, которую он нанял в начале декабря. Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

Дубилет отметил, что нанял телохранителей, так как этого хотела его семья. От государственной охраны он отказался, потому что процесс ее выделения достаточно сложный, а на одного человека приходится, по мнению Дубилета, слишком много сотрудников госохраны.

"Я за свой счет нанял частных охранников. Это был определенный компромисс с моей семьей, но, кстати, я уже отказался от охраны. Я считаю, что там ничего такого нет. Мы с семьей нашли общий язык, пришли к выводу, что я могу снова ходить без охраны. Хожу и пою песню "Я свободен", - сказал Дубилет.

По мнению министра Кабмина, он не был в безопасности из-за законопроекта об акцизных марках. Их хотят внедрить не только на рынке алкоголя. Таким образом в правительстве хотят искоренить теневую торговлю.

Как сообщали Українські Новини, Дубилет отказался от положенных ему надбавок и премий.

Ранее Дубилет отказался от государственной охраны, которая (при необходимости) положена ему по должности, и отдал предпочтение коммерческой охранной службе.

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