Почти половина украинцев считают, что Украина и Россия должны дружить

В то время, как 56% жителей РФ, опрошенных аналитическим центром Юрия Левады, считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами, без виз и таможен, такое же мнение разделяют 48% украинцев согласно соцпоросу Киевского международного института социологии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был опубликован на сайте "Левада-центра" за декабрь 2019 года, передают Українськi Новини.

Украинцам был задан вопрос "Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией?"

40% выбрали вариант ответа "Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями", 48% думают, что "Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен", 6% выбрали ответ "Россия и Украина должны объединиться в одно государство".

7% опрошенных воздержались от ответа.

Как сообщали Українськi Новини, 47% опрошенных россиян аналитическим центром Юрия Левадыотносятся к Украине отрицательно, 42% — положительно, что свидетельствует об ухудшении отношения россиян к жителям Украины.