подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
13 февраля 2020, четверг, 14:53 12
Общество 2020-02-13T14:53:36+02:00
Українські Новини
Почти половина украинцев считают, что Украина и Россия должны дружить

Почти половина украинцев считают, что Украина и Россия должны дружить

Надежда Комендантова
Россия-Украина, Соцопрос, КМИС, Левада-Центр, Опрос
Социологический опрос. Фото: pixabay.com
Социологический опрос. Фото: pixabay.com

В то время, как 56% жителей РФ, опрошенных аналитическим центром Юрия Левады, считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами, без виз и таможен, такое же мнение разделяют 48% украинцев согласно соцпоросу Киевского международного института социологии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был опубликован на сайте "Левада-центра" за декабрь 2019 года, передают Українськi Новини.

Украинцам был задан вопрос "Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией?"

40% выбрали вариант ответа "Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями", 48% думают, что "Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен", 6% выбрали ответ "Россия и Украина должны объединиться в одно государство".

7% опрошенных воздержались от ответа.

Как сообщали Українськi Новини, 47% опрошенных россиян аналитическим центром Юрия Левадыотносятся к Украине отрицательно, 42% — положительно, что свидетельствует об ухудшении отношения россиян к жителям Украины.

Больше новостей о: Россия-Украина Соцопрос КМИС Левада-Центр Опрос

Зеленский ввел в СНБО Ермака вместо Богдана
ГБР допросило Парубия
Новости
О Хиллари, Трампе, Порошенко и Манафорте: Главный свидетель против главы НАБУ Надейко расскала, о чем говорил выпивший Сытник 15:00
ЦПАУ, ЗАГС и Миграционная служба отказались от бумажных квитанций за оплату услуг 14:58
Почти половина украинцев считают, что Украина и Россия должны дружить 14:53
НАПК должно тщательно расследовать декларацию чиновника Галущака, - правозащитник Наумович 14:39
Samsung рассказал, что делать если ваш умный телевизор заблокировался 14:37
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек 08:08
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
Трамвай №18. Фото:
В Киеве могут встать трамваи и троллейбусы - зарплат водителей не хватает на еду 21:28
больше новостей
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok