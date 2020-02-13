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13 февраля 2020, четверг, 07:00 68 Новости дня
Общество 2020-02-13T07:00:03+02:00
Українські Новини
Украина отложила эвакуацию из Уханя. Федина получила подозрение

Украина отложила эвакуацию из Уханя. Федина получила подозрение

Денис Иванеско
Поставка воды в Крым, Леонид Кравчук, Давид Арахамия, Андрей Ермак, Генпрокуратура, СБУ, Елена Лукаш, Эвакуация украинцев, Ухань, Коронавирус, Владимир Зеленский, круизный лайнер, Diamond Princess, Карантин, София Федина, Главное за день

Украинские политики начали большой спор, поставлять ли воду в аннексированный Крым. За поставки Кравчук и Арахамия. Мол, Россия продает нам дорогой газ и ядерное топливо, а мы могли бы им так же втридорога продавать воду. К тому же, это будет выглядеть как забота о наших гражданах там. Категорически против – переехавшие в Украину крымские татары и сторонники Порошенко. Новый глава Офиса президента Ермак говорит, что этот вопрос пока ни с кем не обсуждался.

Генпрокуратура опровергла сама себя, а также своих коллег из СБУ. Она официально признала ложными свои заявления. Речь идет о брифинге, где объявили, что Елена Лукаш была в международном розыске и вернулась в Украину. Суд выяснил, что она все это время находилось в стране, и ни от кого не пряталась.

Новая драма разворачивается вокруг эвакуации украинских граждан из захваченного коронавирусом китайского города Ухань. Зеленский и Гончарук уже по три раза пообещали их вывезти из опасной зоны, и даже назначили дату – 11 февраля. Но потом власти передумали. Оказалось, что они не могут найти место для карантина в самой Украине. Рассматривают санатории в Киевской или Ровенской области. Гончарук, по- прежнему, обещает всех спасти. Почитайте трогательную историю украинки из Ухани, как они готовятся к эвакуации, когда это сделали даже такие страны, как Вануату, Бангладеш или Папуа-Новая Гвинея. Зря они смеялись над русскими, которые вывезли своих граждан «военными бортами без удобств» - с ведром за шторкой вместо туалета. Судя по всему, быстрее на родину вернутся украинцы с круизного лайнера Diamond Princess, где уже заражены 174 человека из 1700. Карантин судна обещают снять через неделю. Тогда 26 наших сограждан смогут вернуться домой, несмотря на то, что двое из них уже заболели.

Депутат Порошенко София Федина таки получила подозрение за публичные угрозы президенту Зеленскому. Она устроила митинг прямо под зданием ГБР. Но повторить угрозы уже не решилась.

Завтра обещают снег ночью и дождь днем. К выходным выглянет солнце.

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