подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В Госкосмосе рабочие получают до 10 тыс грн в месяц, директора - в десятки раз больше
12 февраля 2020, среда, 12:53 620 Инфографика
Экономика 2020-02-12T12:53:01+02:00
Українські Новини
В Госкосмосе рабочие получают до 10 тыс грн в месяц, директора - в десятки раз больше

В Госкосмосе рабочие получают до 10 тыс грн в месяц, директора - в десятки раз больше

Петр Стуженко
Государственное космическое агентство, Госкосмос, Зарплаты, Бюджет, КБ Южное
Государственное космическое агентство Украины, Госкосмос Фото: Госкосмос
Государственное космическое агентство Украины, Госкосмос Фото: Госкосмос

В 2018 году средняя зарплата директоров госпредприятий, связанных с космической отраслью в Украине, составляла 106 тыс. грн. Гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев, в свою очередь, того же года получил выплат на сумму более 5,5 млн грн.

Председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский опубликовал инфографику со ссылкой на финансовые показатели космических госпредприятий 2018 года.

В ней, в частности, данные по заработной плате работников государственных космических предприятий. Отмечается, что средняя зарплата в Госкосмосе составляет 10,5 тыс. грн, а обычный рабочий получает 8,5 тыс. грн. 

"По крайней финансовой отчетности по состоянию на 2018 год, предприятия Госкосмоса смогли заработать 74,7 млн грн убытков вместо запланированных 163 млн прибыли. И вишенка на торте: средняя зарплата управленцев по предприятиям Госкосмоса - 10,6 тыс. грн в месяц. А рабочих - 8,5 тыс. грн. То есть даже не конкурирует с распространенными торговыми сетями АТБ и "Сильпо", - комментирует инфографику Каневский.

Эксперт добавил, что с 18 когда действующих предприятий украинского Госкосмоса 5 в состоянии прекращения, 1 - в состоянии банкротства. Среди них - Киевский радиозавод , Днепрокосмос, Харьковский завод электроаппаратуры и др. 

"Это все потерянные рабочие места и технологии", - пояснил Глеб Каневский.

К слову, в конце 2019 гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев выписал себе под новый год премию в 608 000 гривен.

В 2018 году Дегтярев занял пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей государственных предприятий Украины, его годовая зарплата составила 5 509 203 гривны.

Больше новостей о: Государственное космическое агентство Госкосмос Зарплаты Бюджет КБ Южное

В Государственном космическом агентстве проходит о...
Госкосмос возглавил одесский бизнесмен Усов, котор...
Для погашения долгов по зарплатам шахтерам выделил...
Минкульт выделил националистам половину бюджета на...
Зеленский и Путин могут встретиться до "нормандского саммита", - Ермак
СБУ запретила въезд в Украину 675 россиянам в 2019 году
Новости
Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных украинской компанией T.B. Fruit 13:25
НАБУ открыло дело по возможным злоупотреблениям экс-председателя ЦИК Слипачук 13:23 Документ
В Киеве метро останавливалось из-за падения человека на рельсы, - СМИ 13:19
В Украине создали онлайн-реестры органической продукции 13:10
Офис генпрокурора засекретил дело об избиении Кивой ветерана АТО 13:07
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
больше новостей
Нужно снижать тарифы, а не увеличивать количество платежек, – Бойко 13:57
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
После огромных надбавок и премий Коляда в январе получила почти "голую" ставку 09:06 Документ
больше новостей
В Украине создали Агентство по управлению госдолгом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok