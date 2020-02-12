Новый кодекс о банкротстве не работает из-за недобросовестных арбитражных управляющих. Минюст бездействует, - журналист

Для того, чтобы выиграть дело о банкротстве, бизнесмен Барщовский добился назначения арбитражного управляющего, который действует в его интересах. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Лямец.

Он напомнил, что "яблочный олигарх" Тарас Барщовский, который взял в "Дельта Банке" кредиты на более чем 200 млн евро, пытается уйти от выплаты обязательств с помощью фиктивного банкротства своих предприятий. Однако такое дело сложно выиграть, если арбитражный управляющий - объективен и непредвзят.

"Если вы не в курсе, арбитражные управляющие управляют имуществом предприятий, которые стали банкротами. Они ключевые фигуры в процессах по взысканию проблемных долгов. Их задача - защитить интересы тех, кто дал предприятию в долг. То есть, кредиторов. Но арбитражные управляющие сформировали целый рынок коррупционных услуг в синдикате с "самыми честными" судьями", - пишет Лямец.

Журналист подчеркнул, что ранее долги "Дельта Банка" были в распоряжении Фонда гарантирования вкладов, что позволяло Барщовскому легко избегать уплаты кредита. Однако затем долги выкупила частная финансовая компания "Инвестохиллс Веста", которая требует от бизнесмена выплаты по обязательствам.

"Барщовский не растерялся. И назначил своего арбитражного управляющего. Для этого нужно чуть-чуть занести судье, который назначает управляющего. И вот, происходит простое волшебство. Сначала арбитражный управляющий, которого выбирает компьютер, отказывается идти работать. Второй арбитражный управляющий вдруг "не подал заявку на участие в деле". Так на эту должность назначают третьего - своего в доску - Андрея Надлонка", - утверждает Сергей Лямец.

Журналист напомнил, что в одном из дел Надлонок работал с адвокатским объединением "Павленко и Партнеры", получая деньги от "Яблуневого дара" Барщовского. И именно адвокат "Павленко и Партнеры" подал в суд, чтобы признать "Яблуневый дар" банкротом.

"То есть, налицо признаки сговора. Одни и те же люди сначала организовали банкротство, а потом плотно работали с арбитражным управляющим. Двухходовка, которая легко разбивается в суде. Прямое противоречие с Кодексом о банкротстве и законом "О противодействии коррупции". Если вам удалось назначить правильного арбитражного управляющего - тогда никакие покупатели долгов ничего не добьются. У них будут не совпадать документы. Для них будет всегда закрыт на обед офис. Они будут всегда узнавать, что вчера прошел суд, а они не явились", - подытожил Сергей Лямец.

Как сообщалось, права требования 6,19 млрд грн долга перед "Дельта Банком" компаний Барщовского "Яблуневый Дар" и "Танк Транс" были выкуплены финансовой компанией "Инвестохиллс Веста". При этом в прессе сообщают, что фруктовая империя Барщовского находится на грани краха.