Подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы

Суд назначил проведение почерковедческой и психиатрической экспертизы в отношении подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

Об этом сообщил ее адвокат Виталий Коломиец в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Поскольку контактов между Дугарь и Антоненко ни в месседжерах, ни в социальных сетях, ни по телефону или электронной почте не обнаружено, мы надеемся, что следствие не проверяет версию связи Антоненко и Дугарь через "Укрпочту" относительно отправки отчетов по результатам "разведки" местоположения одной из 220 камер. И почерковедческая экспертиза им надо для чего-то другого в пределах предмета доказывания, хотя ... все может быть", - написал он.

В постановлении суда, которое опубликовал адвокат, значится, что Национальная полиция должна взять у подозреваемой экспериментальные образцы почерка для экспертного исследования.

Коломиец сообщил, что постановлений о назначении психиатрической и почерковедческой экспертиз стороне защиты не предоставили.

Исходя их этого адвокаты не могут принять решения о своем участии в этих процессуальных действиях.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Дугарь допросили с помощью полиграфа.

24 января Печерский районный суд сменил круглосуточный домашний арест Дугарь на ночной, а 5 февраля продлил его до 4 апреля.