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11 февраля 2020, вторник, 13:25 45
Экономика 2020-02-11T13:30:38+02:00
Українські Новини
С запуском новой модели рынка электроэнергия подешевела на 32%

С запуском новой модели рынка электроэнергия подешевела на 32%

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию, Рынок электроэнергии
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: 24tv.ua
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: 24tv.ua

Средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленных потребителей снизилась на 31,8%, или на 665 гривен/МВт-ч до 1 425 гривен/МВт-ч с момента запуска новой модели рынка электроэнергии.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

Согласно им, по сравнению с декабрем 2019 года цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) увеличилась на 15%.

Также в январе цена в Бурштынском "энергоострове" увеличилась на 7% до 1 719 гривен/МВт-ч по сравнению с декабрем 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ обязала экспортеров платить за передачу электроэнергии по сетям.

Также проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию.

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