С запуском новой модели рынка электроэнергия подешевела на 32%

Средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленных потребителей снизилась на 31,8%, или на 665 гривен/МВт-ч до 1 425 гривен/МВт-ч с момента запуска новой модели рынка электроэнергии.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

Согласно им, по сравнению с декабрем 2019 года цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) увеличилась на 15%.

Также в январе цена в Бурштынском "энергоострове" увеличилась на 7% до 1 719 гривен/МВт-ч по сравнению с декабрем 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ обязала экспортеров платить за передачу электроэнергии по сетям.

Также проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию.