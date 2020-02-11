С запуском новой модели рынка электроэнергия подешевела на 32%

Средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленных потребителей снизилась на 31,8%, или на 665 гривен\/МВт-ч до 1 425 гривен\/МВт-ч с момента запуска новой модели рынка электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини. Согласно им, по сравнению с декабрем 2019 года цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) увеличилась на 15%. Также в январе цена в Бурштынском "энергоострове" увеличилась на 7% до 1 719 гривен\/МВт-ч по сравнению с декабрем 2019 года. Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ обязала экспортеров платить за передачу электроэнергии по сетям. Также проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию.