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11 февраля 2020, вторник, 11:00 43 Инфографика
Недвижимость 2020-02-11T11:03:08+02:00
Українські Новини
Высотка вместо стадиона: на месте футбольного поля брат Парцхаладзе построит жилой комплекс

Высотка вместо стадиона: на месте футбольного поля брат Парцхаладзе построит жилой комплекс

Надежда Комендантова
Лев Парцхаладзе, Стройка, Высотка, Стадион, Наші гроші
Высотка. Фото: pixabay
Высотка. Фото: pixabay

Департамент земельных ресурсов разработал проект решения о передаче в аренду ООО "Наука-Комфорт" участка по ул. Академика Вернадского, 32 и направил его секретарю Киевсовета для дальнейшей обработки.

Об этом свидетельствует проект решения с приложениями, обнародован на сайте Киевсовета, пишут "Наші гроші".

В проекте решения предусматривается передача "Наука-Комфорт" в аренду на 5 лет участка площадью 3,11 га по ул. Академика Вернадского, 32 в Святошинском районе для строительства жилого комплекса с объектами социального и общественного назначения.

При этом происходит изменение целевого назначения участка: со "строительства и обслуживания объектов физической культуры и спорта" на "строительство жилого комплекса".

Основанием передачи фирме в аренду 3,11 га указывается, что в апреле 2014 года "Наука-Комфорт" купило недвижимое имущество, расположенное на этом участке, а именно: раздевалка на 77,9 кв м и две «спортивные сооружения" на 84, 5 апреля м и 104,1 кв м.

Кроме того, проектом решения предусмотрено исключить участок 3,11 га из перечня спортивных парков.

Издание напоминает, что в 2005 году Киевсовет передал ОАО "Наука-Спорт" в аренду на 25 лет участок площадью 6,08 га по ул. Академика Вернадского, 32 для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений спортивного комплекса.

В дальнейшем этот участок разделили на три части: 3,11 га - передается в аренду фирме "Наука-Комфорт", 0,03 га - передается в земли запаса жилой и общественной застройки, 2,94 га - остается в аренде ОАО "Наука- спорт "до 2030 года.

Строительство жилья на участке 3,11 га по ул. Академика Вернадского, 32 стало возможным благодаря утвержденному в мае 2015 Киевсоветом детальные планы территории в границах улиц Академика Крыжановского, бул. Академика Вернадского, ул. Н.Краснова, железнодорожная колея.

В этом ДПТ территорию общественных зданий и сооружений, на которой строительство жилья запрещено, превратили в территорию многоэтажной жилой застройки.

Фото: Наші грошіФото: Наші гроші

ООО "Наука-Комфорт" создано в апреле 2014 года. Его основателем является ООО "Имидж Кэпитал", конечными бенефициарными владельцами которого является Владимир и Светлана Клименки и Георгий Цагареишвили, двоюродный брат бывшего заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе.

Цагареишвили в 2010-2012 гг был помощником нардепа от Партии регионов Вадима Столара, а сейчас является депутатом Киевского облсовета (фракция "Солидарность").

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