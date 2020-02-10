Волынская область приостановила занятия в 182 школах из-за гриппа и ОРВИ

Волынская область констатирует приостановление обучения в 182 учреждениях общего среднего образования и в 39 детских садах в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщил Волынский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

На прошлой неделе (3-9 февраля) острыми респираторными вирусными инфекциями в области заболели более 10,7 тыс. человек, что почти на 2,4 тыс. человек больше, чем неделей ранее.

Недельный прирост заболеваемости составил 28%.

Из числа больных более 7 тыс. - дети до 17 лет (66%).

Количество госпитализированных с ОРВИ увеличилось на 32% и составляет 375 человек против 285 человек на предыдущей неделе.

Всего с начала эпидемического сезона (30 сентября 2019) были госпитализированы более 2,5 тыс. человек, из них более 1,8 тыс. (71%) детей.

С начала эпидсезона ОРВИ и гриппом переболели более 98 тыс. жителей области (9,5% населения).

Как сообщали Українські Новини, 50-летний мужчина умер от гриппа 23 января в Ривненской области.