Львовская область приостановила занятия в 603 школах из-за гриппа и ОРВИ

Львовская область приостановила занятия в 603 школах из-за гриппа и ОРВИ

Львовская область констатирует приостановление обучения в 603 учреждениях общего среднего образования и в 48 детских садах в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщил Львовский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Школы закрыты в 23 административных единицах области.

По данным Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, на прошлой неделе в области заболели острыми респираторными инфекциями 16 938 человек, что на 4 278 случаев больше, чем неделей ранее.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 674,5 при эпидемическом пороге 439,6.

Дети до 17 лет составляют 58,9% от всех заболевших.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет констатирует приостановление обучения в 80 школах полностью в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников.