Виконання держбюджету-2019 – найгірше за останні п'ять років, - Льовочкін

Уряд провалив виконання бюджету минулого року, а початок 2020 року підтвердив, що ситуація погіршується. Про це заявив народний депутат від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Сергій Льовочкін, коментуючи дані Держказначейства за 2019 рік, інформує портал lovochkin.org.

"Виконання держбюджету 2019 року стало найгіршим за останні п'ять років. План доходів із урахуванням змін недовиконаний на 37,8 млрд грн або на 3,7%. І це при тому, що влада секвеструвала бюджет восени, зменшивши план доходів на 20 млрд грн. Без секвестру план по доходах був би провалений на 5%. Початок 2020 року показав, що минулорічні цифри – не випадковість. Недовиконання січневого плану на чверть – показник того, що ситуація погіршується. 2020 рік без кардинальних змін буде ще гіршим", – заявив Сергій Льовочкін.

Він нагадав, що через недовиконання плану доходів витрати на економічну діяльність у 2019 році недофінансовані на 15%, на екологію – на 18%, на освіту – на 11%.

"Є загроза недофінансування соціальної сфери і в цьому році, оскільки у нинішнього Кабміну це єдиний рецепт, як зводити бюджетні кінці з кінцями. Уникнути подібного сценарію можна тільки в тому випадку, якщо провести кардинальні кадрові зміни в керівництві фінансовим, економічним і соціальним секторами. По суті, Україні потрібний новий уряд і – найголовніше – нова програма уряду, спрямована на прискорення зростання економіки. Опозиційна платформа – За життя готова підтримати зміни, якщо вони будуть спрямовані на економічний і соціальний ріст", – резюмував Сергій Льовочкін.