В США показали фильм об убийствах на Майдане с обвинениями в адрес Байдена и Обамы, - СМИ

В США на телеканале One America News, близком к Республиканской партии, был показан документальный фильм "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства". Его автором стал бывший советник Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, информирует портал strana.ua.

В 50-минутном материале больше половины времени уделено Украине. В частности, речь идет о роли тогдашнего президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на Майдане, о связях семьи экс-вице-президента Джо Байдена с коррупционными махинациями в компании "Бурисма", вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США.

В сети уже появилась версия данного фильма с переводом на русский язык:

В съемках документального фильма приняли участие экс-глава СБУ Наливайченко, экс-народный депутат Пашинский, экс-президент Грузии Саакашвили, экс-Генпрокурор Украины Шокин, один из экс-сотрудников "Беркута" Тамтура и его адвокат Горошинский.

Есть в фильме и так называемые "грузинские снайперы" и грузинского генерала Цителашвили, который одним из первых заявил о причастности неких грузинских граждан к расстрелам на Майдане.

В фильме также фигурирует неизвестный человек в маске, который заявляет, что вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.

"Приказ был стрелять по Беркуту и по людям, провоцировать хаос. Это началось 20 числа около 8 утра… Нас было двое. Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Потом мы поменяли позицию, и я взял винтовку. И так мы выстрелили все 5 патронов", - заявляет неизвестный.

На вопрос автора фильма от кого он скрывает лицо, человек в маске ответил: "От тех, кто давал приказ стрелять".

"Грузинские снайперы" снова подтвердили свою версию, что их вербовкой для поездки на Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили, позже ставший командиром "Грузинского легиона".

В Киев они приехали по поддельным паспортам. А к организации стрельбы на Майдане, по их словам, были причастны Парубий и Пашинский, которые отвечали также за обстановку в отеле "Украина" и за снабжение оружием.

Еще один гражданин Грузии по имени Зураб указывает в фильме, что во время Майдана встречался в Киеве с Саакашвили и Лордкипанидзе (экс-глава Одесской областной милиции - Ред.), а также неизвестным сотрудником СБУ.

"Когда я встретился с Георгием Лордкипанидзе и Михаилом Саакашвили, Миша рассказал нам и ребятам, что с нами был человек, который был из Службы безопасности Украины.Нам было поручено найти регулярные маршруты Януковича. Было дано задание отслеживать маршруты передвижений Януковича. И они скажем планировали убить Януковича", - заявляет Зураб.

В фильме утверждается, что из 45 человек – граждан Грузии, которых во время Майдана привезли в Киев, в живых остались только 14. По мнению автора фильма Майкла Капуто, кто-то может стремится избавиться от опасных свидетелей. Капуто также посещает один из номеров отеля "Украина", откуда могла вестись стрельба.

Бывший грузинский военный Цителашвили, который одним из первых в 2014 году заявил о причастности "грузинских снайперов" к расстрелам на Майдане, в фильме сказал, что на него пытались выйти люди от имени экс-президента Порошенко и экс-главы СБУ Грицака с просьбой изменить его позицию.

"Со мной связались. И пригласили в Украину по поручению президента Порошенко и Грицака. Мне обещали финансовое благополучие, если я поменяю свою позицию. Но я категорически отказался", - говорит Цителашвили.

Автор, экс-советник Трампа, высказывает в фильме свое мнение: "президент Трамп намерен дать ход расследованиям. И у него на это есть причины". А также говорит о том, что президент Зеленский "не должен платить за то, что сделал его предшественник – за вмешательство в американские выборы".

Капуто также проводит параллель между событиями в Украине и попыткой импичмента Трампу, указывая на один и тот же почерк и причастность к этому Джорджа Сороса, экс-вице-президента Джо Байдена и других представителей Демпартии США. Они, по мнению экс-советника Трампа, могли в корыстных интересах и вопреки национальным интересам США спровоцировать затяжной кризис в Украине, начиная с событий Майдана.