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10 февраля 2020, понедельник, 10:13 71
Экономика 2020-02-10T10:14:17+02:00
Українські Новини
После 2-недельного падения акции Ferrexpo выросли на 5,3%

После 2-недельного падения акции Ferrexpo выросли на 5,3%

Александр Дмитриенко
Ferrexpo, Константин Жеваго, котировки на бирже, Акции
Константин Жеваго. Фото: Українське фото
Константин Жеваго. Фото: Українське фото

С 3 по 7 февраля котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) после двухнедельного падения выросли на 5,3%, или на 0,073 фунта стерлингов за акцию и достигли значения в 1,443 фунта стерлингов за акцию.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 3 февраля акции компании котировались на уровне 1,37 фунта стерлингов, после чего 4 февраля котировки акций повысились до 1,4055 фунта стерлингов, а 5 февраля - до 1,4555 фунта стерлингов, в дальнейшем котировки акций пошли на снижение, снизившись 6 февраля до 1,455 фунта стерлингов и 7 февраля - до 1,443 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 10,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).

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С 31 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года котировки акций Ferrexpo снизились на 18,3%, или на 0,36 фунтов стерлингов до 1,591 фунта стерлингов за акцию.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания сократила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 8,7% до 503 млн долларов, увеличив выручку на 6% до 1,3 млрд долларов.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания сократила прибыль на 15% до 335 млн долларов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

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